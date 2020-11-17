УВОЛИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМОЧЬ!

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Сложный год подкосил в том числе рынок труда. Однако многие работодатели стремятся к сохранению своих трудовых коллективов - им только нужна поддержка. Такую помощь - возмещение расходов на заработную плату определенным категориям граждан - предлагает им государство. Речь идет о безработных, трудоустроенных по направлению центра занятости на временные работы, а также о работниках, находящихся под риском увольнения.

На поддержку рынка труда в условиях кризиса из федерального бюджета Республике Чувашии выделено более 42 миллионов рублей. Они предназначены на возмещение заработной платы работников предприятиям. Правда, есть ряд условий, главное из которых - отсутствие задолженности перед республиканским бюджетом.

- По временной занятости основной участник программы у нас, конечно, концерн «Тракторный завод» и его предприятия, - говорит замдиректора КУ «ЦЗН города Чебоксары» Виктор Ковалев. - На него будет направлено более 10 млн рублей, которые мы планируем перечислить уже до конца этого года.

О том, как пережить трудные времена помогают другому производственному предприятию, рассказал директор по развитию производственной системы ООО «Промлит» Павел Дамашов:

«Начиная со второго квартала 2020 года на нашем предприятии наблюдаются трудности с производственной загрузкой. Основной задачей на данный период является сохранение кадрового потенциала. Ведь люди основной ресурс любого предприятия. И благодаря скоординированным действиям Правительства Чувашской Республики уже в октябре наше предприятие при активном взаимодействии с центром занятости участвует в программе по возмещению затрат по частичной оплате труда работников, которые подходят под риск увольнения»

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ?

- Подать заявку в центр занятости

- Определить количество рабочих мест для временного трудоустройства и объем работ

- Заключить срочные трудовые договора с гражданами, направленными центрами занятости на общественные работы

- Ежемесячно выплачивать зарплату работникам и оплачивать обязательные платежи в бюджет

Кстати, размер субсидий - до 15 800 рублей в месяц на каждого трудоустроенного в рамках программы работника.

Из-за кризиса, связанного с пандемией, в августе безработица в Чувашии достигла своего пикового значения - количество безработных составляло 29 644 человека (это 4,89%). Однако благодаря принимаемым мерам уровень безработицы постепенно снижается. Уже на 16 ноября 2020 года численность официально зарегистрированных безработных составила 21 608 человек, что по отношению к численности экономически активного населения составляет 3,6%.