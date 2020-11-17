Коронавирус в Татарстане, последние новости на 17 ноября 2020: наблюдается рост числа тяжелых случаев болезни

За первые две недели ноября в республике инфекцию подхватили в 1,5 раза больше пенсионеров, чем то было в прошлом месяце. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро вторника, 17 ноября, в Татарстане выявили 9 305 случаев коронавируса. Большинство зараженных - 8 174 человек, выздоровело, а 121 - скончался. При этом инфицированные продолжают выявляться ежедневно. Кроме того, в республике наблюдается рост числа тяжелых случаев COVID-19.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Так, за первые две недели ноября в Татарстане коронавирусом заболели в 1,5 раза больше пенсионеров, чем то было в прошлом месяце. Вместе с тем выросла доля больных тяжелой формой инфекции. В местном Роспотребнадзоре происходящее объяснили самолечением и позднем обращением больных за медпомощью.

Однако в скором времени больные COVID-19 жители региона начнут получать бесплатные лекарства. Сейчас Минздрав Татарстана выстраивает все процессы и привлекает к работе волонтеров.

Отметим, что на обеспечение жителей Татарстана бесплатными лекарствами от коронавирусной инфекции было выделено порядка 146 миллионов рублей. Получить препараты можно будет только по рецепту врача.

Пока же жители Набережных Челнов жалуются на отсутствие ряда препаратов не только в аптеках, но и в лечебных учреждениях. Мэр города Наиль Мегдеев поручил чиновникам держать на контроле наличие необходимых лекарств. Он заметил, что приобретение препаратов - полномочия властей Татарстана, но это не снимает ответственности с администрации города.

Чтобы обезопасить горожан от коронавируса, Магдеев обратился к организаторам мероприятий с просьбой свети к минимуму праздничные гулянья в честь Нового года - 2021.

Он заметил, что масштабные мероприятия несут за собой риски. Поэтому местные власти в скором времени внесут правки в программу мероприятий. Они будут касаться и утренников в детских садах, и школах города.

О НОВЫХ ЗАРАЖЕННЫХ В КАЗАНСКОМ "РУБИНЕ"

Защитник казанского "Рубина" Карл Старфельт заразился коронавирусом. Игрок сдал положительный тест накануне матча с Хорватией. Сейчас он изолирован и не выходит из своего номера в отеле. По словам врача сборной Андерса Валентина, футболист чувствует себя хорошо.

Отметим, что это уже третий случай, когда игрок "Рубина" заражается коронавирусом. Ранее инфекцию диагностировали у Хвичи Кварацхелии и Хван Ин Бома.