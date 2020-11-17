Центр занятости города Алатырь приобретает новый облик

В ближайшее время планируется окончание капитального ремонта кровли, фасада, а также входной группы. Обновленный центр занятости порадует жителей города не только свежим ремонтом, но и новым качеством услуг.

Отныне в кадровом центре горожанам не придется выстаивать длинные очереди - в центре будет действовать система «Электронная очередь», которая упростит процесс получения услуг. Кроме «Электронной очереди» гражданам станут доступны электронные платформы и мультимедийные носители, на которых они смогут получать всю необходимую информацию по своим вопросам.

Проект модернизации алатырского центра занятости реализован в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», в котором Чувашская Республика участвует в качестве пилотного региона. Одним из направлений проекта стали мероприятия по модернизации служб занятости. А именно - создание обновленного образа служб, в котором учтены требования нынешнего времени к предоставлению услуг населению. К этим требованиям относится эффективность и клиентоориентированность.

Первым опытом создания такой модернизированной службы стал кадровый центр «Работа России» в Канаше, который был открыт в 2019 году. А в этом году обновление коснулось Алатыря.

Здание, подвергшееся ремонту, было построено в 1980 году. Чтобы привести его в соответствие с задуманным, пришлось провести серьезные работы по обновлению как снаружи, так и внутри. Зато теперь алатырский центр занятости своим внешним видом не уступит и новенькому городскому зданию.

Главное же, что хотели бы провести в жизни реализаторы проекта, - это улучшение качества предоставления услуг в сфере занятости населения. Людям предлагают новый уровень комфорта при получении услуги. А службы занятости населения, по задумке инициаторов проекта, должны все больше ассоциироваться с удобной, быстрой и качественной помощью в получении работы.