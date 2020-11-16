Под Казанью грабитель с запиской обчистил банк

Мужчину сейчас разыскивают правоохранители. Фото: скриншот с видео

Утром в понедельник 16 ноября в поселке Васильево Зеленодольского района в отделении банка в очереди к операционисту-кассиру собрались несколько человек. Один из них - тихий мужчина, в темной куртке, в вязанной шапочке и черной маске. Когда пришло его время, он передал 27-летней кассирше записку. В ней мужчина угрожал расправиться с девушкой, если она не отдаст ему деньги.

Сотрудница банка сначала не поверила и просто вернула записку назад. Но мужчина достал предмет похожий на пистолет, тихо повторил угрозу и направил дуло в сторону кассирши.

Вот тут девушка всерьез испугалась и передала грабителю все деньги из кассы - около 110 тысяч рублей. Мужчина после этого поспешил скрыться.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Расследование уголовного дела взято на контроль в прокуратуре, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщили, что отделение банка охраняет частное охранное агентство, по каким причинам утром в банке не оказалось его сотрудников, сейчас выясняют следователи.

- Всех, кто располагает какими-либо сведениями о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 02, 112, 8(84371) 4-47-06, 8(843)291-29-00 или телефон 8(843)291-20-02, - призывает МВД Татарстана.