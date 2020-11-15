Коронавирус в Татарстане, последние новости на 15 ноября 2020: 63 человека заболели, 53 - выздоровели

Фото: пресс-служба президента РТ.

По данным на 15 ноября в Татарстане зарегистрировано 63 новых случая COVID-19, 9 человек госпитализировано, 54 получают лечение на дому. Всего же сначала пандемии в республике диагноз COVID-19 ставился 9243 раза. 8128 человек, в том числе 53 за минувшие сутки, уже выздоровели. 121 человек с диагнозом коронавирус скончался.

Фото: скриншот с сайта.

В местном Роспотребнадзоре заявили, что рост числа зараженных пока сохраняется, но он не интенсивный.

О "КОВИДНОМ" ГОСПИТАЛЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

В “ковидном” госпитале Набережных Челнов, который был развернут 16 октября на базе госпиталя для ветеранов войн, есть десять аппаратов ИВЛ и 100 кислородных точек. В сутки его пациенты получают до тысячи тонн кислорода.

В госпитале развернуто 100 коек для зараженных СOVID-19. За период пандемии врачам там удалось вылечить около тысячи больных. Один из них - врач-терапевт Михаил Андреев рассказал о работе в "красной зоне".

Андреев работал в госпитале на протяжении несколько месяцев. В “красной зоне” в душном, герметичном костюме, респираторе, маске и двойных перчатках он проводил по шесть часов. Собирал анамнез, назначал лечение и план обследования, контролировал и корректировал проводимую терапию, готовил рекомендации для выписывающихся пациентов. После он уходил в “зеленую зону” - есть, спать и...вновь работать.

- И так по кругу - шесть через двенадцать в течении двух недель, кто-то оставался дольше. Страшно не было. "Красные зоны" города работали уже несколько месяцев, прежде чем я туда попал, поэтому имел представление о болезни и о лечении, - признается врач.

По словам Андреева, коронавирус удивил их как стремительным распространением среди населения, так и резким ухудшением состояния зараженных.

О НОВОГОДНИХ УТРЕННИКАХ И КОРПОРАТИВАХ

Подготовка к новогодним утренникам и президентской елке в Татарстане идет в штатном режиме. Правда, местный Роспотребадзор все же дал несколько антиковидных рекомендаций.

Так, участие в празднике примут дети от 7 лет и старше, при этом их разделят на группы – утреннюю и вечернюю, а медицинские маски советуется носить не только взрослым, но и самим ребятам. Как никак без массового хоровода вокруг елки не обойтись.

Что же касается новогодних кооперативов для взрослых, то управление пока не планирует вводить дополнительные ограничения. Этот вопрос будет поднят ориентировочно в первой декаде декабря. Именно тогда должна хоть как-то прояснится ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе.