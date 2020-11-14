Коронавирус в Татарстане, последние новости на 14 ноября 2020: рост числа зараженных пока сохраняется

С начала пандемии в регионе выявили более 9 тысяч случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро субботы, 14 ноября, в Татарстане выявили 9 111 зараженных коронавируса. На данный момент большинство из них - 8 028 человек, выздоровело, а 119 - скончались, но инфицированные продолжают выявляться ежедневно.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Так, накануне в республике выявили максимальное за последние полгода число зараженных коронавирусом - 67. Дело в том, что после 24 мая текущего года, когда подтвердились 90 случаев инфекции, этот показатель пошел на спад.

В местном Роспотребнадзоре заявили, что рост числа зараженных пока сохраняется, но он не интенсивный.

О "КОВИДНОМ" ГОСПИТАЛЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

В “ковидном” госпитале Набережных Челнов, который был развернут 16 октября на базе госпиталя для ветеранов войн, есть десять аппаратов ИВЛ и 100 кислородных точек. В сутки его пациенты получают до тысячи тонн кислорода.

В госпитале развернуто 100 коек для зараженных СOVID-19. За период пандемии врачам там удалось вылечить около тысячи больных. Один из них - врач-терапевт Михаил Андреев рассказал о работе в "красной зоне".

Андреев работал в госпитале на протяжении несколько месяцев. В “красной зоне” в душном, герметичном костюме, респираторе, маске и двойных перчатках он проводил по шесть часов. Собирал анамнез, назначал лечение и план обследования, контролировал и корректировал проводимую терапию, готовил рекомендации для выписывающихся пациентов. После он уходил в “зеленую зону” - есть, спать и...вновь работать.

- И так по кругу - шесть через двенадцать в течении двух недель, кто-то оставался дольше. Страшно не было. "Красные зоны" города работали уже несколько месяцев, прежде чем я туда попал, поэтому имел представление о болезни и о лечении, - признается врач.

По словам Андреева, коронавирус удивил их как стремительным распространением среди населения, так и резким ухудшением состояния зараженных.

О НОВОГОДНИХ УТРЕННИКАХ И КОРПОРАТИВАХ

Подготовка к новогодним утренникам и президентской елке в Татарстане идет в штатном режиме. Правда, местный Роспотребадзор все же дал несколько антиковидных рекомендаций.

Так, участие в празднике примут дети от 7 лет и старше, при этом их разделят на группы – утреннюю и вечернюю, а медицинские маски советуется носить не только взрослым, но и самим ребятам. Как никак без массового хоровода вокруг елки не обойтись.

Что же касается новогодних кооперативов для взрослых, то управление пока не планирует вводить дополнительные ограничения. Этот вопрос будет поднят ориентировочно в первой декаде декабря. Именно тогда должна хоть как-то прояснится ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе.