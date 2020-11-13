В прокат вышел “Побочный эффект” - дебютная картина Алексея Казакова

Фото: кадр из фильма

В среду, 11 ноября, в кинотеатре “Киномакс-Тандем” в Казани показали российский триллер с элементами ужасов “Побочный эффект”. Это история Андрея, который, по его мнению, не смог защитить жену от грабителей и теперь чувствует себя виноватым. Его жена Оля тогда потеряла ребенка и теперь пытается примириться с этим. Выходит плохо, поэтому главный герой решает отнять у нее память. И тут все по классике - хотел как лучше, вышло как всегда.

Андрей (Семен Серзин) обращается за помощью к таинственной Маре (Александра Ревенко), которую ему советует друг. С первого взгляда кажется, что она какая-то целительница, выращивающая в своей квартире различные грибы и травы. Однако, когда Оля (Марина Васильева) начинает забывать все, кроме той злополучной ночи, выясняется, что героя обманули.

Несмотря на то, что фильм идет всего полтора часа, кажется, что он безумно затянут. То, что человеку нужно время, чтобы пережить горе и нельзя этого времени у него отнимать - становится ясно почти сразу. Да и герой понял свою ошибку слишком быстро. Большая часть картины - его попытки все исправить. Прекратить просмотр при этом не дает хорошая актерская игра, яркие локации и динамика.

“Побочный эффект” - дебютная работа режиссера Алексея Казакова. И если первый блин всегда комом, то ком этот очень многообещающий. Фильм особенно оценят любители ужастиков, которым надоели примитивные скримеры. Пугают здесь не они и даже не Мара, а жизнь, которая порой летит под откос за считанные минуты.