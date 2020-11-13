В Казани экс-капитана "Рубина" и его подельников из пирамиды "Рост" приговорили к 78 годам колонии

Общая сумма ущерба, заявленная потерпевшими, превысила 700 миллионов рублей. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор организаторам финансовой пирамиды "Рост". На скамье подсудимых оказались семь человек. Этот процесс продолжался несколько месяцев, всех фигурантов признали виновными и приговорили к длительным срокам, которые они будут отбывать в колонии общего режима..

Так, организаторы финансовой пирамиды - брат и сестра Андрей и Наталья Макаровы получили 13,5 и 12,5 лет соответственно. Экс-капитан ФК "Рубин" Сергей Харламов и Александр Бурнаев приговорены к 12 годам колонии каждый, 10 лет получил и Роберт Гарипов, а по 9 лет - Вадим Еникеев и Алексей Гречко. Общий срок составил 78 лет.

Всего по уголовному делу проходят в качестве потерпевших 3,5 тысячи жителей России - филиалы организации были в нескольких городах. Общая сумма ущерба, заявленная потерпевшими, превысила 700 миллионов рублей.