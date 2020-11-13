Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 13 ноября 2020: введены новые ограничения

Населению рекомендуют уйти в добровольную самоизоляцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл за сутки было выявлено 48 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в республике инфекция была обнаружена у 6 667 человек. Из них 5 535 уже выздоровели, в том числе и 155 человек за последние сутки. В свою очередь число летальных исходов COVID-19 в Марий Эл продолжает расти. Сейчас там зарегистрировано 73 смерти от коронавируса.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем глава Марий Эл Александр Евстифеев внес в свой прежний указ очередные изменения – продлил действия режима повышенной готовности до 15 января 2021 года.

Кроме того, глава региона ввел новые коронавирусные ограничения. Так, людей старше 65 лет обязали соблюдать самоизоляцию и выходить из дома лишь по крайней необходимости. Тем же, кто все еще работает в таком возрасте разрешили на это время взять больничный.

Детей же, а именно учащихся с 1 по 4 классы, отправляют на длительные каникулы - с 16 ноября по 6декабря 2020 года. При этом старшеклассников и студентов переводят на дистанционное обучение.

Кроме того, с 16 ноября и по 15 января в торговых центрах Марий Эл приостановят работу детских комнат и развлекательных комплексов для них. Запрещается пускать в ТЦ и несовершеннолетних, если они пришли без родителей или законных представителей.

- Приостановить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-коммуникационную сеть «интернет» по беспроводной технологии Wi-Fi, - также гласит указ главы Марий Эл в части про работу торговых центров.

Согласно документу помимо этого, в республике запрещена работа точек общепита с 23.00 до 6.00, если только не идет речь о выполнении заказов на вынос или доставку. На это же время запрещены и развлекательные мероприятия, в том числе и в барах, ночных клубах, на дискотеках, караоке и боулинг-клубах.

Также предприятиям и организациям Марий Эл вменили по возможности перевести до 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. В первую очередь на нее должны уйти имеющие такие заболевания, как сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек и онкология, а также те, кто перенес инфаркт, инсульт и беременные. Всем им по возможности стоит предоставить отпуск.