В Москве в своей машине насмерть замерз перевозчик из Ульяновска

О пропаже водителя в полицию сообщил его взволнованный отец. Фото: Александр ГЛУЗ

В дежурную часть московского отдела полиции в районе Лианозово 10 ноября позвонил встревоженный мужчина из Ульяновска. Он разыскивал своего 22-летнего сына. Молодой человек уехал из дома на своей "Газели" в Москву с партией мебели и пропал.

Отец проверил сигнал автомобиля, и выяснил, что "Газель" припаркована на 83-м километре МКАД. Взволнованный мужчина поинтересовался, не задержан ли его сын за какое-нибудь правонарушение. Но в полиции сообщили, что молодого человека никто не задерживал.

На место стоянки автомобиля был отправлен патрульный экипаж. Полицейские нашли ту самую "Газель", а в ее закрытой кабине тело водителя.

Машина была припаркована около ресторана быстрого питания. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным на фасаде фаст-фуда, удалось установить, что в понедельник, 9 ноября, примерно в 1.00 водитель "Газели" припарковался и погасил габаритные огни. С этого момента никто из автомобиля не выходил, и не подходил к нему.

Сотрудники судмедэкспертизы осмотрели тело водителя из Ульяновска и высказали предположение, что скончался в результате переохлаждения - замерз насмерть.