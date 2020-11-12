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Спорт

"Врач должен молчать в тряпочку: Тарасов и доктор "Локомотива" устроили словесную перепалку - что они не поделили?

В 2019 году ныне игрок "Рубина" судился с "железнодорожниками" из-за ситуации с операцией, футболист выиграл дело, но сейчас вскрылись новые подробности
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Тарасову не понравилось, что Карлицкий рассказал прессе про методы его лечения.

Тарасову не понравилось, что Карлицкий рассказал прессе про методы его лечения.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов вновь оказался в центре внимания. На сей раз из-за интервью врача "Локомотива" Никиты Карлицкого. Доктор "железнодорожников" вспомнил историю с травмой игрока незадолго до завершения контракта. Тогда, по его словам, футболист мог восстановиться без операции, но Тарасов поступил по-своему. В итоге суд признал правоту футболиста.

- У меня накипело – расскажу правду. Дима получил небольшую травму – повреждение икроножной мышцы. Ему было сказано, что надо восстановиться полностью. Есть такие повреждения, которые не болят. У нас был один футболист, у которого 80% мышц оторвало, а он говорил лишь о дискомфорте. Поэтому мы делаем МРТ, УЗИ и наблюдаем. Вот у Димы был как раз тот случай: повреждение есть, а боли нет. Разрыв подтвердили всеми методами диагностики, и мы ему говорили, что до тренировок всё должно зажить. Иначе можно усугубить травму. Мы его со скандалами сдерживали, но он всё равно вышел недолеченный. У него до конца контракта оставался месяц, и он пытался получить новый. Говорил: "Это под мою ответственность, я буду рисковать, я взрослый человек, мне надо играть, нужен новый контракт". Убедил Юрия Палыча, что у него всё нормально, а доктора просто ничего не понимают. В результате Дима вышел и получил травму. Это было прям перед отпуском. После такой травмы две недели нужен только холод и покой. Дима вместо покоя начал что-то искать, - цитирует Карлицкого Championat.com.

Врача "Локомотива" Тарасов слушать не стал и обратился к другому специалисту, который и настоял на операции. После футболист улетел в Италию, в клинику Villa Stuart.

- Звонит оттуда и говорит: "Мне и здесь сказали, что надо оперировать". Сказал, что я против. Дима продолжил говорить, что у него вот-вот закончится контракт и решение принимать ему. Мы несколько дней разговаривали по телефону. Причем по 40-50 минут. Я объяснял, что есть статистика. Более того, сказал ему: "Ты полетишь с нами на сборы в Австрию. Гарантирую, что ты сможешь приезжать на базу каждый день и проходить реабилитацию, пока не вернёшься в общую группу. Даже учитывая завершившийся контракт. Бесплатно, просто за счёт хорошего отношения". Мы медштабом даже проговорили, все были готовы специально оставаться после работы, - рассказал врач.

Тарасов не согласился. При этом, по словам Карлицкого, футболист брал всю ответственность на себя и говорил, что все расходы потянет сам.

– "Я взрослый мужик и принимаю решение, что буду оперироваться. Беру ответственность на себя. Мне от клуба ничего не надо, сам всё оплачу". Я ещё раз сказал, что категорически против, но он: "Это моя жизнь, я так решил". Я ему в переписке написал: "Хорошо". В том плане, что раз так решил, то что поделать – раз ты несёшь всю ответственность и расходы, то хорошо. В том плане, что у меня не получилось тебя переубедить. А на суде уже пошло, что ему никто ни разу не объяснил, что его все бросили, он сам себя спасал, а разговора про реабилитацию будто и не было. Хотя я два дня ему это предлагал и клуб оплачивал бы и перелёты, и проживание. Мы были готовы помогать, а на суде звучит вот такое. Самое смешное, что человек сидит и врёт ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно. На самом деле Villa Stuart интересно ответила Тарасову, что и без операции может зажить, но с ней, возможно, будет менее вероятен рецидив. Хотя статистику я вам привёл, и она не в пользу операции. Наверняка в клинике хотели только лучшего для игрока, но Дима повел себя крайне некрасиво и очень обидел, - заявил Карлицкий в интервью Championat.com.

Тарасов оперативно отреагировал на появившееся интервью и рассказал свое мнение о той ситуации.

- Ознакомился с интервью Карлицкого по поводу моей травмы и её лечения и, честно говоря, до сих пор в недоумении. Во-первых, я не понимаю, зачем поднимать тему, которая уже полтора года как закрыта, по которой суд вынес решение, подробно разобрав этот эпизод. Во-вторых, зачем так глупо и неумело врать? Напомню тем, кто забыл, как на самом деле было: в последнем матче за клуб я получил очень серьёзную травму ахилла. Так как контракт с клубом заканчивался, я понимал, что никто не позаботится обо мне лучше, чем я сам. Врачи клуба во главе с Карлицким в один голос утверждали, что операция мне не нужна и что я поправлюсь и так, тогда как независимые обследования, проведённые мной за свой счёт, показывали необходимость такой операции. Понятно, зачем тратить деньги на футболиста, который уже фактически не имеет с клубом контракта. В итоге Василий Кикнадзе сам отправил меня от клуба в клинику Villa Stuart в Рим на обследование. Врачи этой клиники однозначно постановили, что операция мне необходима для скорейшего выздоровления. Такая операция и была там проведена. После чего, когда я пришёл в клуб с просьбой компенсировать мне стоимость этой операции, я получил от Кикнадзе отказ на том основании, что Карлицкий и другие врачи клуба были против операции. После чего и возникла эта конфликтная ситуация, закончившаяся решением суда в мою пользу. Я понимаю, что легко сидеть напротив журналиста и рассказывать такие байки, что он, мол, обещал Тарасову восстановление с командой, что не бросим, что Тарасов сам отказался от оплаты и обещал всё сделать за свой счёт. Но когда Карлицкий пришёл в суд и попытался все эти байки рассказать, независимые арбитры ему просто не поверили. В заключение я хотел бы отдельно отметить, что профессия врача предполагает определённый уровень конфиденциальности. Ни один пациент не хотел бы, чтобы врач приходил на ток-шоу и в подробностях рассказывал об их лечении, кому куда попала инфекция и кого как лечили. Врач должен молчать в тряпочку, только если его пациент ему не разрешил публично рассуждать об информации, которая стала ему известна в результате лечения. Я такого разрешения Карлицкому не давал. Я эту страницу перевернул и не хотел бы больше возвращаться к этому вопросу, но если этот так называемый "врач" продолжит публично врать, у меня тоже найдётся что рассказать про него, так что продолжать не советую, - рассказал Тарасов в интервью Championat.com.

Спорт: ФУТБОЛ

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