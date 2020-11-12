Коронавирус в Татарстане, последние новости на 12 ноября 2020: число зараженных приблизилось к 9 тысячам

На данный момент в регионе провели более 1 миллиона 31 тысячи тестов на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро четверга, 12 ноября, в Татарстане провели более 1 миллиона 31 тысячи тестов на коронавирус. Они помогли выявить 8 985 зараженных. Местный Минздрав сообщает о том, что большая их часть - 7 933 человек, выздоровели, а 117 - скончались. Последний летальный случай был зафиксирован накануне.

Очередной жертвой инфекции в республике стал 51-летний мужчина, которого госпитализировали с внебольничной пневмонией. Состояние пациента осложнялось на фоне сердечной недостаточности. Также у него имелись хронические заболевания. Лечение не помогло - больной скончался.

О ДОНОРСТВЕ

Чтобы избежать увеличения смертей зараженных, медики Татарстана просят местных жителей, переболевших коронавирусом, стать донорами плазмы крови с антителами. Ее переливание считается одним из самых эффективных методов лечения инфекции.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний и имеющий два отрицательных теста на COVID-19, ВИЧ, гепатиты В и С. Сдать кровь можно не раньше чем через две недели после выписки из стационара и окончания домашнего лечения.

О ПРИВИВКАХ ОТ КОРОНАВИРУСА

60% жителей Казани не готовы делать прививку от коронавируса. На вопрос; «Сделаете ли вы прививку от коронавируса, как только вакцина поступит в медицинские учреждения?», утвердительно ответили лишь 16% респондентов, еще 24% ответили, что скорее нет. Отрицательно на это ответили 29% опрошенных казанцев, скорее нет – 31%. Исследование проводил портал Superjob.

В итоге столица Татарстана заняла первое место среди городов-миллионников по количеству горожан, отказавшихся от вакцины. На втором месте расположился Ростов-на-Дону (58%), на третьем – Нижний Новгород и Уфа (по 56%).

О МЕРАХ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ

Другой опрос портала показал, что в Казани 41% респондентов считают, что правительство России принимает недостаточно мер по защите людей от коронавируса. И лишь 6% считают их и так уже избыточными. Интересно, что такие же итоги зафиксированы и в Санкт-Петербурге.

О СТОП-ТЕРМИНАЛАХ НА "КАМАЗЕ"

Пока люди решают недостаточны или избыточны меры защиты от коронавируса, на заводе "КАМАЗ" установили стоп-терминалы. Они контролируют температуру тела сотрудников и посетителей, а также наличие на их лицах медицинских масок. В случае высокой температуры или отсутствия средства индивидуальной защиты, турникеты автоматически блокируются.

О НАРУШЕНИЯХ АНТИКОВИДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

За сентябрь-октябрь текущего года в службу приставов Татарстана на исполнение поступило более 17,8 тысяч штрафов за нарушения антиковидных требований – административные статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Речь идет о несоблюдении масочного режима, отсутствии перчаток, а также осуществлении температурного контроля и наличии дезинфицирующих средств в организациях.

- В связи с неуплатой гражданами и юридическими лицами штрафов исполнительные документы переданы для принудительного взыскания, - сообщили в УФССП Татарстана.

В итоге приставы за два последних месяца взыскали с них более 8,2 миллиона рублей.