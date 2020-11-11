Лидер "Рубина" Кварацхелия заразился коронавирусом

Фото: ФК "Рубин".

У полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии диагностировали коронавирус. Накануне он прибыл в расположение сборной Грузии, где, как и все другие футболисты национальной команды, сдал тест на Covid-19. Он оказался положительным. Кроме Кварацхелии коронавирус выявили у еще одного грузинского футболиста - Левана Шенгелии.

- 10 ноября тестирование двух футболистов показало положительные результаты. Повторные тесты Хвичи Кварацхелии и Левана Шенгелии подтвердили коронавирус. Футболисты в соответствии с протоколом находятся на изоляции и в последующие дни будут под наблюдением врачей, - говорится в официальном заявлении Федерации футбола Грузии.

Оба игрока изолированы от других игроков и не сыграют в трех ближайших матчах. Меж тем, 12 ноября грузинская команда сразится со сборной Северной Македонии. Победитель этого матча получит прямую путевку на чемпионат Европы. Кварацхелия в этом матче грузинам явно пригодился бы.

По словам генерального директора "Рубина" Рустема Сайманова, вероятность заражения игрока в расположении казанского клуба - невелика.

- На этот счет пока ни с кем не разговаривал. Я в командировке, сейчас нахожусь в аэропорту. В Рубине ситуация с вирусом довольно спокойная, поэтому он вряд ли заразился в команде, - цитирует Сайманова sport24.ru.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кварацхелия - незаменимая фигура для "Рубина". Он сыграл во всех 14 матчах команды в чемпионате, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.