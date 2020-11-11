Владимир Путин назначил новым главой Минстроя РФ Ирека Файзуллина

Фото: duma.gov.ru

Экс-министр строительства и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин официально утвержден в должности главы Минстроя РФ. Его кандидатуру предложил премьер-министр страны Михаил Мишустин, Госдума утвердила ее, и президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Сам Файзуллин пробывший менее двух дней врио главы ведомства, после переезда из Татарстана занимал должность заместителя министра.

В интервью СМИ новый глава Минстроя РФ уже не исключил кадровые перестановки в ведомстве.

Отметим, что вместе с Иреком Файзуллиным президентом России были также утверждены – на посту главы Минэнергетики РФ Николай Шульгинов, главы Минэкологии РФ Александр Козлов, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, главы Минтранспорта РФ Виталий Савельев. В своб очередь новым вице-премьером России стал Александр Новак.

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