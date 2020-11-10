Максим Костромыкин: «На съемках «Перевала Дятлова» пришлось как следует покувыркаться»

Фото: ТНТ

Блеснувший в сериалах «Ольга», «Триггер» и «Толя-робот» Максим Костромыкин выпускает новую работу — одну из главных ролей в премьерном проекте ТНТ «Перевал Дятлова», посвященному загадочной гибели группы советских туристов в уральском «бермудском треугольнике»: на горе Холатчахль в начале 1959 года.

Актер сыграл свердловчанина Юрия Юдина, который в последний момент сошел с маршрута группы Игоря Дятлова из-за защемления седалищного нерва (по официальной версии). Максим Костромыкин честно признался, верит ли в мистику и обрисовал собственную версию пророческого поступка Юдина, единственного выжившего участника того похода.

В сериале вы играете единственного выжившего участника похода. Как вы думаете, что его спасло: интуиция, какие-то сверхъестественные силы или же чистая случайность?

- Нет, если честно. Вряд ли сверхъестественные силы, не верю в это. Скорее, чувство, которое было внутри. Плюс стечение обстоятельств. Не нечто одно, а совокупность факторов - это и спасло жизнь.

Есть более полусотни гипотез произошедшего на «горе мертвецов» в 1959 году. Какой версии придерживаетесь вы?

- Не могу назвать версию, которая бы меня устраивала и в которую я бы верил. Люблю правду и реальность, а тут есть понимание, что правду, поскольку меня там не было, никогда не узнаю. А то, что нам выдают за правду, совсем другая история.

На экране невероятно правдоподобно передана стилистика лирических советских фильмов 50-60 годов. Как удалось добиться такой потрясающей правдоподобности?

- Что касается стилистики, это работа режиссера и оператора. Что касается актерской работы, проводилась большая подготовка перед началом съемок. Плюс точно поставленная задача от художественных руководителей проекта. Все вместе это и дало ощущение реалистичности и правдоподобия. Для правильных ощущений актерского существования, которого нужно было добиться в «Перевале Дятлова», нам перед началом съемок на Алтае устроили показ фильмов, которые передавали атмосферу тех лет. Там было то, что авторы сценария хотели увидеть от нас.

Фото: ТНТ

Лично вы пересматривали какие-то советские фильмы?

- Нет. Помимо такой реалистичности у нас были и другие задачи. Когда работал над ролью Юдина, это было погружение себя в обстоятельства его жизни. Это было важнее, чем реалистичное отображение времени. На первом плане был человек, его история, ощущения жизни. Для того, чтобы на экране было понятно, что с ним происходит. Стилистика ложилась поверх работы над персонажем. Поэтому старался погружаться в историю Юдина, который находился в особенном состоянии - есть особая судьба и события, предшествовавшие такому его состоянию.

А его интервью вы видели?

- Да, их смотрел. Он скончался в 2013 году. Мне надо было понять некоторые вещи об этом человеке. Но, знаете, у нас же художественное воплощение образа, так что работает взгляд авторов на его личность. В сценарии есть и документальные моменты, а есть и вещи, которые придуманы, чтобы повествование не было сухим и обезличенным, более интересным. Пересматривая интервью с Юдиным, я понимал, что придется добавлять в образ и свое представление о нем в контексте сценария. Если бы я создавал историю Юдина по его интервью и хронике, не считалась бы история, которую заложили в «Перевал Дятлова» авторы.

С какими сложностями пришлось столкнуться по ходу съемок?

- Есть такие проекты, которые вспоминаешь очень долго после окончания съемок как путешествие. Наше путешествие было на Алтай. Поэтому было много снега, прохладно, но здорово. Не могу сказать, что были большие сложности, связанные с погодой или бытом. Да, пятизвездочных отелей не было, но это не имело никакого значения. Все было преодолимо. Гораздо интереснее было то, чем мы занимались. Прошло время и у меня остались приятные, теплые воспоминания. Вот, что было непросто: когда конкретно у моего персонажа возникали особенные ощущения, надо было сделать так, чтобы и зритель их увидел - для этого надо было применять некоторые спецэффекты. Для чего нам с оператором пришлось и надышаться воздуха, и покувыркаться по полу. Остальное - мелочи.

Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов впервые попробовали себя в качестве режиссеров. Какие у вас сложились впечатления от работы с ними?

- Самые лучшие. Когда мы снимали первую серию в Москве, там мы работали как раз с Валерой и Женей. Они знали, что хотят от меня. Задача была в том, чтобы выполнить это. Мы обговорили задачу на пробах - продюсеры были на кастинге и звали меня на роль Юдина, понимаю так, ради сцены допроса в первой серии. Потому что они видели подобную историю в небольшом эпизоде сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», в котором я снимался. Моя роль там образно была похожа на то, что им нужно было в «Перевале Дятлова». На кастинге мне об этом сразу сказали. Это очень важная история: чтобы режиссер четко знал, чего хочет, видел это и потом передал задачу актеру - внятно и ясно. У нас это присутствует, что очень здорово.

«Перевал Дятлова», с 16 ноября в 22:00 на ТНТ