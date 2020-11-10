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В Казани в заброшенном здании вертолетного завода во время пожара погибли пятеро мужчин

На место происшествия работали пожарные МЧС и приезжал прокурор республики
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Пожар произошел в бывшем здании вертолетного завода

Пожар произошел в бывшем здании вертолетного завода

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в здании бывшего заводоуправления вертолетного завода на улице Адмиралтейской в Кировском районе столицы Татарстана начался в 3.55 во вторник, 10 ноября. Возгорание заметили очевидцы и сразу вызвали пожарных.

Во время пожара погибли пятеро мужчин

Во время пожара погибли пятеро мужчин

Фото: МЧС Татарстана

Когда первые экипажи МЧС республики прибыли на место ЧП, оказалось, что пламя полыхает в здании бывшего заводоуправления на втором этаже, где ранее располагались кабинеты руководства предприятия.

Общая площадь возгорания превысила 100 квадратных метров.

Горели кабинеты на втором этаже

Горели кабинеты на втором этаже

Фото: МЧС Татарстана

Когда в 4.30 с огнем справились, то обнаружили тела пятерых мужчин.

- Причина пожара и обстоятельства гибели людей уточняются, - сообщили в МЧС Татарстана.

Тела погибших обнаружили во время тушения огн

Тела погибших обнаружили во время тушения огн

Фото: МЧС Татарстана

На место происшествия прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

На место прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков

На место прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков

Фото: прокуратура Татарстана

Одна из версий пожара - в здание проникли бездомные, и для того, чтобы согреться, они развели костер.

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия в Татарстане

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