В Казани в заброшенном здании вертолетного завода во время пожара погибли пятеро мужчин

Пожар произошел в бывшем здании вертолетного завода
Фото: МЧС Татарстана
Пожар в здании бывшего заводоуправления вертолетного завода на улице Адмиралтейской в Кировском районе столицы Татарстана начался в 3.55 во вторник, 10 ноября. Возгорание заметили очевидцы и сразу вызвали пожарных.
Во время пожара погибли пятеро мужчин
Фото: МЧС Татарстана
Когда первые экипажи МЧС республики прибыли на место ЧП, оказалось, что пламя полыхает в здании бывшего заводоуправления на втором этаже, где ранее располагались кабинеты руководства предприятия.
Общая площадь возгорания превысила 100 квадратных метров.
Горели кабинеты на втором этаже
Фото: МЧС Татарстана
Когда в 4.30 с огнем справились, то обнаружили тела пятерых мужчин.
- Причина пожара и обстоятельства гибели людей уточняются, - сообщили в МЧС Татарстана.
Тела погибших обнаружили во время тушения огн
Фото: МЧС Татарстана
На место происшествия прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
На место прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков
Фото: прокуратура Татарстана
Одна из версий пожара - в здание проникли бездомные, и для того, чтобы согреться, они развели костер.