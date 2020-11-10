В Казани в заброшенном здании вертолетного завода во время пожара погибли пятеро мужчин

Пожар произошел в бывшем здании вертолетного завода Фото: МЧС Татарстана

Пожар в здании бывшего заводоуправления вертолетного завода на улице Адмиралтейской в Кировском районе столицы Татарстана начался в 3.55 во вторник, 10 ноября. Возгорание заметили очевидцы и сразу вызвали пожарных.

Во время пожара погибли пятеро мужчин Фото: МЧС Татарстана

Когда первые экипажи МЧС республики прибыли на место ЧП, оказалось, что пламя полыхает в здании бывшего заводоуправления на втором этаже, где ранее располагались кабинеты руководства предприятия.

Общая площадь возгорания превысила 100 квадратных метров.

Горели кабинеты на втором этаже Фото: МЧС Татарстана

Когда в 4.30 с огнем справились, то обнаружили тела пятерых мужчин.

- Причина пожара и обстоятельства гибели людей уточняются, - сообщили в МЧС Татарстана.

Тела погибших обнаружили во время тушения огн Фото: МЧС Татарстана

На место происшествия прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

На место прибыл прокурор Татарстана Илдус Нафиков Фото: прокуратура Татарстана

Одна из версий пожара - в здание проникли бездомные, и для того, чтобы согреться, они развели костер.