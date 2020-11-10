"Приятный бонус за ее катание": Плющенко снял Трусовой президентский номер в отеле Казани после опоздания на поезд

По словам Плющенко, его подопечная заслужила такой подарок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани прошел четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Накануне определились победители и призеры среди женщин. Чемпионкой стала Александра Трусова. Однако радость победы ей омрачило опоздание на обратный поезд до Москвы.

Как рассказал наставник Трусовой, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, их привезли не на тот вокзал (их в Казани два - Ред.). От одного до другого можно доехать минут за 15, но этого времени в запасе у Плющенко и Трусовой уже не было.

В результате фигуристке и ее тренеру пришлось остаться на ночь в Казани. Плющенко, к слову, решил сделать своей подопечной подарок - снял для нее президентский люкс в местном отеле. По словам олимпийского чемпиона, Трусова это заслужила.

- Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она - королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу, - цитирует Плющенко Р-Спорт.

Задерживаться на более поздний срок в Казани ни фигуристка, ни ее тренер, не собираются. Сегодня, 10 ноября, они рассчитывают отправиться в Москву.

За плечами Трусовой победы на многих турнирах, в том числе на двух юниорских чемпионатах мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отметим, что 16-летняя Александра Трусова - двукратная чемпионка мира среди юниоров, а также обладательница мирового рекорда по сумме набранных баллов в женском одиночном катании.