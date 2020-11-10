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Мэр Казани Ильсур Метшин не исключил введения запрета на выезд на курорты в новогодние праздники

Он уже поручил подготовить зимние развлечения в городе
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Казань уже вовсю готовится к Новому году 2021. У Центра семьи - Чаша начались работы по установке главной елки, а мэр города Ильсур Метшин не исключил того, что выезд на курорты в новогодние праздники будет ограничен, а может быть и вовсе невозможен из-за коронавируса.

Чтобы, в случае введения ограничений, горожане не скучали, в парках и скверах Казани будут проводить культурно-развлекательные мероприятия. Метшин поручил организовать их таким образом, чтобы людям не приходилось стоять в очередях и толпиться.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила о том, что власти республики пока не обсуждают возможность проведения новогодних корпоративов, так как ситуация с пандемией коронавируса к тому времени может измениться в любую из сторон.

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