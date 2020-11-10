Пожар в Казани в заброшенном здании завода: люди попали в западню и просили о помощи

Люди не могли выбраться наружу, в том числе и из-за металлической решетки на окне. Фото: МЧС Татарстана

В столице Татарстана по факту гибели пяти человек во время пожара возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследованием занимается СУ СКР республики.

Тем временем стали известны подробности гибели людей. После того, как производственные помещения переехали в другой район, территорию передали строительной организации. В бывшем заводоуправлении поселились рабочие и охранники. По предварительным данным, именно они и стали жертвами пожара.

В самом здании не установлены автономные пожарные извещатели, которые бы позволили людям вовремя узнать о пожаре и спастись.

Погибших обнаружили в разных помещениях. Все они располагались в комнатах, расположенных в конце узкого коридора. Кто-то погиб на кровати, кто-то пытался спастись, но люди оказались отрезанными от путей эвакуации огнем. Часть кабинетов была без окон, а там, где было окно, оказалась установлена решетка. Выбить ее было невозможно. Люди, по сути, оказались в огненной западне

Как сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах, перед гибелью мужчины звонили в экстренные службы и просили о помощи.