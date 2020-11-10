Коронавирус в Татарстане, последние новости на 10 ноября 2020: проведено более миллиона тестов

С начала пандемии в республике выявили 8 874 случая COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро вторника, 10 ноября, в Татарстане выявлено 8 874 случая коронавируса. Большая часть зараженных - 7 827 человек, выздоровели, а 114 - скончались.

Фото: скринот с сайта yandex.ru/covid19/stat

ОБ ОЧАГАХ КОРОНАВИРУСА В ШКОЛАХ ТАТАРСТАНА

С начала учебного года в образовательных учреждениях Татарстана было выявлено 134 очага COVID-19. На данный момент в 116 из этих случаев контроль с учащихся и педагогов уже снят. Дело в том, что там все ограничилось единичным случаем заражения коронавирусом. Под наблюдением остались только 18 очагов.

Всего же за это время в Татарстане COVID-19 был выявлен у 34 школьников, 31 студента и 69 педагогов. Роспотребнадзор по-прежнему не видит необходимости переводить те же школы на дистанционное обучение.

ОБ ОЧАГАХ КОРОНАВИРУСА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

Сразу в нескольких предприятиях Набережных Челнов были выявлены очаги коронавируса. Среди таковых - блок закупок на “КАМАЗе”, “Горсвет”, КИП “Мастер”, “Строительные подъемные механизмы”, “Челны-Хлеб” и “ЭР-Телеком Холдинг”. На последних трех уже завершены работы с привлечением виновных к административной ответственности.

На КИП “Мастер” замечены нарушения, связанные с проведением термометрии и фиксированием данных в журнале, а также ношением медицинских масок.

О ПАССАЖИРАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Ответственность за пассажиров общественного транспорта без масок, несут кондукторы и водители. Об этом накануне на совещании в администрации Набережных Челнов заявил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Салават Ситдиков.

По его словам, если человек отказывается надевать средство индивидуальной защиты, автобус или трамвай нужно остановить. Кондукторы должны постоянно следить за тем, чтобы люди не снимали с себя маски, что происходит очень часто.

О ПОГРЕШНОСТИ ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС

С начала пандемии в Татарстане провели 1 017 813 исследований на коронавирус. В Роспотребнадзоре республики объяснили, откуда берется погрешность тестов на COVID-19 методом ПЦР. Они правдивы на 99,9%, но при этом ложный вывод специалисты все же могут сделать из-за неправильного забора материала или его доставке.

Отметим, что если погрешности будут выявлены, то управление исключит медучреждение из списка тех, кто может проводить тесты на COVID-19 методом ПЦР.