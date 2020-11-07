Минниханов о коронавирусе в Татарстане: “Ситуация по-прежнему напряженная, но республиканская система здравоохранения справляется”

Фото: пресс-служба президента Татарстана

С начала пандемии в Татарстане выявили 8 757 случаев коронавируса. В последнее время замечен рост количества зараженных. Глава республики Рустам Минниахнов называл ситуацию с инфекцией напряженной, но заметил, что местная система здравоохранения справляется. Об этом он заявил сегодня, 7 ноября, на совещании в Доме Правительства региона.

Темп прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане сейчас составляет около 0,5%-0,6% в неделю. За неделю специалистами местного Роспотребнадзора был проверен 651 объект, в 51 из которых выявили нарушения требований по профилактике инфекции. Было составлено 59 протоколов, но вводить тотальных ограничений власти не планируют.

- У нас нет веских причин для данного решения. Да, ситуация напряженная, но наша система здравоохранения справляется. Коечные места, лекарства - всё это в наличии. На этой неделе мы проработали вопрос по лекарственным препаратам с государственными и частными аптечными сетями. Будем внимательно работать в части доставки лекарств, отрабатываем электронные рецепты. Главное – вовремя отреагировать. Если есть какие-то проблемы, то не обязательно находиться в госпитале. У нас есть отработанный регламент, есть перечень лекарств. В этом плане мы справляемся, - отметил президент.