Жители Чувашии могут повлиять на стратегию развития республики

Фото: Пресс-служба правительства Чувашии.

Власти Чувашии предложили жителям республики принять участие в корректировке Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Об этом сообщается на сайте Правительства Чувашии.

- Стратегия - это живой документ, живой план наших действий, который основан на осознании наших сильных и слабых сторон. На основании этого мы выработали конкретные векторы развития нашей республики, - заявил на прошедшем расширенном заседании Кабинета министров Чувашии глава региона Олег Николаев.

В основу документа легла комплексная программа социально-экономического развития региона на ближайшую пятилетку. К обсуждению стратегии привлекали население, представителей научной общественности и бизнеса. Затем проект прошел процедуру согласования с Минэкономразвития России. Сейчас вносятся последние штрихи - учитываются предложения федеральных органов исполнительной власти, муниципалитетов и населения.

Как сообщают региональные власти, главные задачи стратегии заключаются в достижении перелома социально-демографической ситуации и улучшении качества жизни населения. Так, в республике к контрольной точке 2035 года планируют сократить на 9% уровень бедности, а продолжительность жизни увеличить до 80 лет. Достигать поставленных целей планируют в первую очередь за счет повышения инвестиционной привлекательности региона.

- Одна из задач изменений - чтобы через реализацию наших государственных функций у нас более четко реализовывался инвестиционный процесс, обеспечивался благоприятный предпринимательский климат, - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Ряд мероприятий планируется реализовать для развития сферы информационных технологий, туризма, медицины, сельского хозяйства и промышленности.

Ожидается, что стратегия окажется «живым» документом - его планируют актуализировать ежегодно с учетом появления новых возможностей и перспектив.

- Если в таком ключе построим работу, то у нас повысится слаженность. А за счет этого повысится эффективность использования тех ресурсов и возможностей, а их очень много у Чувашской Республики и которые пока не раскрыты, - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Ознакомиться с проектом документа можно на сайте Минэкономразвития Чувашии. Предложения принимаются по электронной почте: mineconom@cap.ru, mineconom03@cap.ru и по телефону (8352) 56-52-28.

РОСТ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

В рамках прошедшего расширенного заседания Кабинета министров Чувашии власти отчитались о результатах социально-экономического развития региона в течение девяти последних месяцев. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы консолидированного бюджета Чувашии выросли на 18% и превысили 53,3 миллиарда рублей. Доля собственных налоговых и неналоговых доходов регион превысили 27,4 миллиарда рублей с соответствующим ростом на 0,9%.

Поступление налоговых доходов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,3% и превысило 25,5 миллиарда рублей.

- Основными драйверами роста экономики Чувашской Республики стала обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, включая хранение и переработку, сфера информационных технологий, туризм, а также строительная деятельность при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры, - заявил на заседании заместитель председателя Кабинета министров - министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Так, на долю промышленности пришлось почти 33% валового регионального продукта, при этом 28% приходится на обрабатывающие производства, 13,8% - розничная торговля, далее сельское хозяйство (8,3%).