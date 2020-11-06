«Может, и я стану министром МВД России»: Участковый из Татарстана заботится о ветеранах и воспитывает молодежь

Фото: личный архив героя публикации.

Конкурс "Народный участковый 2020" в самом разгаре. Татарстан в конкурсе представляет старший лейтенант полиции Раиль Камалов. Корреспондент "Комсомольской Правды-Казань" пообщался с полицейским и узнал, каких успехов он хочет добиться как в конкурсе, так и в жизни.

Раиль Камалов в полицию пошел сразу после армии. Служил в разведке, в Самаре. Вернулся и, по примеру двоюродного брата, написал заявление о приеме на службу в полицию.

Участковым по Буинскому району служит с первых дней. Служба нравится, но мечтает о карьерном росте: «Однажды бывший казанский участковый стал главой МВД России, почему бы и не повторить?».

На своем участке Раиль знает каждого – кто чем живет, как часто навещают престарелых родственников разъехавшиеся в города дети, когда празднуют дни рождения ветераны.

- Наше главное достояние – это старики, которые не только ответственны и за себя и своих близких, но и готовы от души помогать каждому, кто нуждается, - говорит старший лейтенант полиции. – Но не всегда у родственников находится время с ними поговорить, просто по душам. Выслушать, сколько мышей поймала кошка, сюжет фильма, который недавно посмотрели. И этот вакуум в общении восполняют злоумышленники. Они окружают ложной заботой человека, втираются в доверие и после оставляют ни с чем, забирая деньги. Старики после этого переживают так, что заболевают. Вот и взял себе в привычку обязательно посещать таких одиноких стариков – преступление проще предотвратить.

Раиль не успел познакомиться со своим дедом – ветеран Великой Отечественной войны Камалов Барий Камалетдинович скончался в 1989 году, за год до появления на свет внука. Но родные всегда вспоминают его и рассказывают о то, какой он был – отважный и добрый. Уверяют, что Раиль напоминает его – статью, целеустремленностью, отношением к людям.

На участке старшего лейтенанта живет несколько семей, к детям которых требуется пристальное внимание – подростки решили вести праздный образ жизни, плохо учились, начали злоупотреблять пивом. С ними Раиль Камалов регулярно проводит беседы, навещает родителей.

Сейчас у старшего лейтенанта два высших образования – социально-экономическое и юридическое.

Свою супругу Алию он нашел в интернете. Пока служил срочную службу, завел переписку с симпатичной землячкой. Но девушка сразу предупредила – сначала образования, а уж парни потом! Рассудительность и целеустремленность Алии показали, что Раиль нашел свою родственную душу. Сейчас пара воспитывает дочку Рамину.