Прогноз на матч Химки - Рубин 8 ноября 2020: Глушаков и Мирзов потрепят нервы Слуцкому

Резиуан Мирзов забил "Спартаку" и "Ростову", огорчит ли он "Рубин"? Фото: ФК "Химки".

В 14 туре чемпионата России "Рубин" в гостях сыграет с "Химками". Подмосковный клуб, вернувшийся в элиту спустя 11 лет перед закрытием трансферного окна неплохо усилился, в частности, экс-спартаковцами Мирзовым и Глушаковым, и теперь уже не выглядят явными претендентами на вылет из Премьер-Лиги. В воскресном поединке химчане постараются впервые огорчить "Рубин" в рамках сильнейшей лиги страны.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ

В общей сложности команды между собой встречались 14 раз. Первые игры состоялись еще в далеком 2001 году, когда и "Рубин", и "Химки" пылили в первой лиге. В рамках второй по силе лиги страны команды сыграли между собой 4 игры, дважды верх брал "Рубин", один раз победу отпраздновали "Химки", еще один поединок завершился вничью.

Еще восемь матчей команды провели между собой уже в рамках Премьер-Лиги. Тогда колоссальный перевес был на стороне казанцев, которые взяли верх в семи матчах. Еще один поединок команды свели вничью.

Еще четырежды команды между собой встречались в Кубке России. Впервые это произошло в 2004 году. Тогда на стадии 1/16 финала проводилось два матча. Оба раза верх взяли "Химки", обыграв "Рубин" в Казани 1:0 и в Подмосковье - 3:1.

Реванш "Рубин" взял спустя 14 лет. В 2018 году казанцы выбили "Химки" из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16 финала благодаря автоголу уже в добавленное время. В сентябре прошлого года жребий вновь свел команды на той же стадии турнира и тогда "Химки" просто разгромили "Рубин" - 3:0.

ДЕЛА НЫНЕШНИЕ

С тех пор утекло не мало воды. "Химки" долго не могли определиться, подниматься ли в элиту. Напомним, что турнир в Футбольной Национальной лиге был завершен досрочно из-за коронавируса и подмосковные футболисты заняли второе место. В итоге "Химки" стартовали в элите. По началу новички Премьер-Лиги обосновались в зоне вылета. Очки давались тяжело, но в последнее время "Химки" уже не выглядят мальчиками для битья. Пришедшие перед закрытием трансферного окна Мирзов и Глушаков удачно влились в коллектив, а "Химки" смогли дать бой "Спартаку", уступив 2:3, а затем на выезде обыграли "Ростов". Мирзов забил в обоих матчах. А вот в игре с "Зенитом" химчане забить не смогли и уступили 0:2.

"Рубин" подходит к игре не в лучшем расположении духа. После двух побед в чемпионате последовало поражение в кубковом матче со СКА в Хабаровске, которое обернулось еще и потерей Йевтича и Самошникова. Впрочем, на Дальний Восток не летали лидеры - Кварацхелия, Деспотович, Уремович и Шатов, у которых было время отдохнуть и набраться сил.

"Рубин" свой гол точно забьет. Казанцы вообще в нынешнем чемпионате лишь в двух матчах уходили с поля без забитых мячей. Впрочем, игру "Рубина" в обороне идеальной не назовешь. Казанцы пропускали в 13 из 15 матчах нынешнего сезона с учетом кубка. "Химки" этим воспользоваться смогут, но нанести "Рубину" первое в истории противостояния этих команд поражение в рамках "Премьер-Лиги" не сумеют.

Прогноз на матч "Химки" - "Рубин" - 2:2 (результативная ничья).