Коронавирус в Татарстане, последние новости на 6 ноября 2020: скончались еще двое зараженных

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По данным на утро пятницы, 6 октября, в Татарстане выявили 8 649 зараженных коронавирусом. Местный Минздрав сообщает о том, что 7 676 из них уже выздоровели, а 114 - скончались. О двух последних летальных случаях инфекции стало известно накануне.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Новыми жертвами вируса стали двое мужчин в возрасте 60-ти и 67-ми лет. Первый был госпитализирован с внебольничной пневмонией, второй - с полисегментарной пневмонией. Оба больных имели хронические заболевания. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Кабинет министров Татарстана решил скорректировали новые “ковидные” ограничения, касающиеся работы точек общепитов и ресторанов по ночам. С 31 октября подобные заведения не могут принимать посетителей с 23.00 до 6.00.

Изначально исключения составляли лишь те кафе, что расположены в зданиях аэропортов и вокзалов. Однако теперь к ним добавились закусочные в объектах дорожного сервиса, расположенных вне населенных пунктов. Работать они могут также круглосуточно.

О КИСЛОРОДНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

В соцсетях появилась информация о нехватке кислорода для пациентов в инфекционной больнице Набережных Челнов. Однако начальник управления здравоохранения города Александр Николаев опроверг эту информацию. По его словам, снабжение учреждений медицинским кислородом находится на их контроле, и все больные получают определенный поток кислорода в зависимости от степени дыхательной недостаточности.

Николаев также отметил, что под контролем управления находится и наличие лекарств в государственных аптеках города.

О ДОСТАВКЕ ЛЕКАРСТВ

В Татарстане появится сеть электронных хабов (узлов - Ред.) для доставки лекарств. Всего их будет десять: пять - в Казани, остальные - в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске.

Чтобы открыть все десять точек потребуется два года. Однако первый хаб заработает в Казани уже 27 ноября. Аптека разместится по адресу Саид Галеева,6 и будет иметь ассортимент из 18 тысяч различных препаратов. Ежедневно его сотрудники смогу доставлять более тысячи заказов.

Пока же власти республики призвали местных жителей перестать закупаться лекарствами впрок. Из-за этого действительно нуждающиеся в них люди не могут найти нужные препараты в аптеках.