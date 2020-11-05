Билайн предлагает смартфоны со скидкой до 50%

Фото: Билайн.

Билайн предлагает смартфоны Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor со скидкой до 50%. В акции участвуют 25 моделей смартфонов в разной ценовой категории: от недорогих устройств до последних флагманов.

Скидки действуют при покупке акционных смартфонов вместе с аксессуарами и комплектом услуг. Собрать подходящий комплект можно самостоятельно в розничных магазинах, а также в интернет-магазине с последующим самовывозом или приобрести на сайте уже готовый комплект с доставкой на дом. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Купить готовый комплект новые клиенты со смартфоном Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 9 64Гб или Samsung Galaxy A51 64ГБ в интернет-магазине Билайн могут всего за несколько кликов. Достаточно только выбрать одну из подходящих моделей и весь комплект автоматически отобразится в карточке.

Например, в комплект с Xiaomi Redmi Note 9 64Гб входят: опция «6 000 рублей на связь» на год, портативное зарядное устройство Xiaomi и подписка «Амедиатека» в составе «Билайн ТВ» (12+) на 6 месяцев. Общая стоимость комплекта составит 16 990 рублей.

Количество товаров ограничено. Акция действует с 19 октября 2020 года по 15 ноября 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте.

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После окончания оплаченного периода подписка автоматически предоставляется по стоимости 599 руб./мес. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять условия акций в одностороннем порядке, информация об изменениях и правила Акции на beeline.ru.