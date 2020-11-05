Из Казани на родину героев Айболита и Фредди Меркьюри: Что татарстанцам посмотреть на Занзибаре

Полеты будут выполняться 1 раз в 10 дней. Фото: Алина НИЗАМОВА

«Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре» - эта фраза из рассказа про доктора Айболита, для многих, единственное, что они знают о Занзибаре. Меж тем, данный остров с недавнего времени открыт для посещения российскими туристами. Теперь отправиться на Занзибар можно будет и из Казани. Одна из авиакомпаний запускает рейсы из аэропорта столицы Татарстана на остров Занзибар. Полетная программа стартует с 8 ноября 2020 года и рассчитана в течение всего осенне-зимнего расписания.

Пассажиров будут перевозить на лайнерах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 посадочных мест. Время в пути составит 9,5 часов. Полеты будут осуществляться один раз в 10 дней.

- С целью предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в Россию из иностранных государств гражданам необходимо выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер, - в очередной раз напоминает пресс-служба аэропорта Казани.

ЗАНЗИБАР ИЛИ ТАНЗАНИЯ?

Во-первых, куда собираемся – в Танзанию вообще или на остров Занзибар? Да, Занзибар принадлежит Танзании, но и историей своей, и реальностью отличается от материковой части африканской страны. Объединились они полвека назад, в 1964 году. Собственно, и название страны появилось тогда же. Раньше были Танганьика и Занзибар, Тан + Зан = Танзания.

Из России с 1 августа разрешены полеты именно на Занзибар. Но ведь никто не мешает потом отправиться и на материк внутренними рейсами или паромом.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ОСТРОВ?

Занзибар – архипелаг из 75 островов. Большинство из них необитаемые. Крупных три: Занзибар (он же Унгуджа), Пемба и Мафия.

Расположен в Индийском океане. Ближайший из популярных курортов – Сейшелы. Но они в открытом океане, а Занзибар под боком у Африки. Между островом и материком ходят паромы – 80 км, 2,5 часа.

Место расположения острова. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НУЖНА ЛИ ВИЗА?

Виза оформляется по прилету, с этим без проблем, стоит 50 евро. Можно оформить и заранее, в посольстве Танзании в Москве (Большая Никитская, 51), также за 50 евро. Документы рассматривают два дня.

ЧТО ТАМ С КОРОНАВИРУСОМ?

В Танзании 509 подтвержденных случаев коронавируса в общей сложности. Зарегистрированных случаев Covid-19 нет с мая. В среднем получается 9 случаев на миллион жителей. То есть формально все хорошо. Однако данных о тестировании нет, что, конечно, не внушает доверия к официальным оптимистичным цифрам.

НУЖНА ЛИ САМОИЗОЛЯЦИЯ?

Для въезда в страну не нужны никакие справки об отсутствии коронавируса. Карантина для приезжих тоже нет. В аэропорту и отеле, скорее всего, измерят температуру.

НУЖНЫ ЛИ ПРИВИВКИ?

Обязательных прививок нет. Всемирная организация здравоохранения давно уже исключила Танзанию из списка стран, где путешественникам необходима прививки от желтой лихорадки.

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ЗАНЗИБАР?

В первую очередь путешествие на Занзибар шанс вырваться из российского холода в африканское тепло. Можно заняться снорклингом на необитаемых островах, кайтингом, виндсерфингом или рыбалкой в открытом океане или просто загорать и купаться на песчаных пляжах Индийского океана.

Кроме того, на Занзибаре предлагают посетить парки с гигантскими черепахами и обезьянами. Можно поинтересоваться местной историей, тем более что она и правда богата, хоть и непроста. Занзибар со средних веков был центром торговли пряностями и работорговли, портом для арабских мореплавателей (помните Синдбада-морехода?), а в эпоху Великих географических открытий – колонией Португалии. Потом Занзибар стал частью султаната Оман и даже его столицей, процветал на торговле слоновой костью и опять же рабами, еще позже – британским протекторатом. Из интересных фактов – именно на Занзибаре родился лидер группы Queen Фредди Меркьюри.

На Занзибаре есть немало интересного. Фото: EAST NEWS

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА МАТЕРИКОВОЙ ТАНЗАНИИ

- Гора Килиманджаро – высочайшая вершина Африки,

- Национальный парк Серенгети – саванна, где живут зебры и антилопы гну,

- заповедник Нгоронгоро с львами и леопардами, бегемотами и бизонами, слонами и газелями, носорогами и фламинго. Национальных парков в стране еще несколько.

- крупнейший во всей Африке резерват Селоус, куда любители дикой природы едут ради встреч со слонами жирафами, носорогами, львами и крокодилами.

На сафари в национальные парки Танзании можно слетать с Занзибара, такие экскурсии есть, в основном двух- и трехдневные. Полноценные сафари-туры – это уже неделя.

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА

Правительство Танзании внедряет температурное сканирование и собирает информацию отслеживания для всех международных пассажиров, прибывающих в Танзанию, но отменило обязательные 14-дневные карантинные требования по прибытии. Путешественники, у которых по прибытии обнаружат симптомы COVID-19, могут быть обязаны пройти карантин в специально отведенном для этого государственном учреждении за свой счет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внутренние рейсы остаются в рабочем состоянии, но возможности ограничены. Общественные собрания были запрещены, и все учебные заведения остаются закрытыми. Большинство отелей на острове Занзибар были закрыты. Рынки открыты только с рассвета до 18.00. до особого распоряжения. Все публичные мероприятия, включая свадьбы, семейные торжества и семинары, запрещены до дальнейшего уведомления. Все рестораны, бары и развлекательные центры закрыты. До особого распоряжения. Персонал по перевозке товаров и услуг, чьи транспортные средства должны иметь не более трех пассажиров, должен заявить о своем конечном пункте назначения, и ему разрешается останавливаться только в определенных государственных местах до дальнейшего уведомления.