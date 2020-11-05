Сразу 6 татарстанцев поборются за право попасть в команды наставников шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Фото: ТНТ

В эти выходные, 7 и 8 ноября, в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ стартует этап отборов в команды наставников. Кастинги, которые начались в августе, закончены, первое испытание прошли 165 танцовщиков. Впереди новый этап, традиционно самый тяжелый для наставников. Мигелю, Егору Дружинину и Татьяне Денисовой предстоит сделать выбор и понять, кто из талантливых танцовщиков достоин работать с лучшими хореографами и выступать на сцене шоу «ТАНЦЫ».

В Последнем сезоне шоу первый этап «Кастинги» прошли сразу пять казанцев и одна участница из Набережных Челнов. В ближайших выпусках они будут приковывать внимание зрителей к телеэкранам, а также демонстрировать свои таланты.

Диана Купрейшвили 24 года и Олег Мельников 22 года, Казань: На проект пришли вдвоём, но не прочь и разъединиться, чтобы доказать наставникам, что они и по одиночке многого стоят.

Фото: ТНТ

Марат Хайруллин, 21 год, Казань: На проект парень пришел не в первый раз и признается, что решил испробовать свои силы в этом году, так как это последний сезон и такого шанса больше не будет.

Фото: ТНТ

Яна Дон (Яна Мифтахова), 17 лет, Казань: Несмотря на свой юный возраст, девушка не только танцует, но также ставит хореографию и преподает.

Фото: ТНТ

Георгий Ипатов, 20 лет, Казань: Наставников он удивил своим необычным танцем, но главным козырем оказалась татуировка на его груди.

Фото: ТНТ

Карина Закирова, 23 года, Набережные Челны: Девушка всю себя отдает танцу, занимается постановкой хореографии, работает в качестве танцовщицы и актрисы на разных съемках, преподает танцевальное мастерство.

Фото: ТНТ

На кого из татарстанцев обратят свое внимание наставники, узнаем в субботу и в воскресенье в 20:00 на ТНТ!