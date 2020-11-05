Кафе на некоторых заправках могут работать круглосуточно: В Татарстане скорректировали "ковидные" ограничения

Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кабинет министров Татарстана решил скорректировали новые “ковидные” ограничения, касающиеся работы точек общепитов и ресторанов по ночам. С 31 октября подобные заведения не могут принимать посетителей с 23.00 до 6.00.

Изначально исключения составляли лишь те кафе, что расположены в зданиях аэропортов и вокзалов. Однако теперь к ним добавились закусочные в объектах дорожного сервиса, расположенных вне населенных пунктов. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Напомним, после 23.00 в Татарстане также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. К таковым относятся показы фильмов и спектаклей. Эти ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.