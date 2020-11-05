"Впервые после пережитого стала узнавать маму": 10-летняя девочка, выжившая после нападения насильника, идет на поправку

Медики сообщили о положительной динамике в восстановлении потерпевшей девочки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Медики Димитровградской больницы продолжают лечение 10-летней девочки, которой удалось выжить после нападения на нее насильника. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сейчас в восстановлении уже видна положительная динамика. Накануне он навестил пострадавшую девочку.

- Сегодня проведал в Ульяновской областной детской клинической больнице девочку Дашу из Димитровграда, с которой недавно случилась беда. Встретился с ее мамой и лечащим врачом. Обсудили, что еще нужно сделать для того, чтобы девочка быстрее выздоровела. Ребенок находится в реанимации под круглосуточным наблюдением медиков. Доктора говорят, что есть положительная динамика. Состояние пока остается тяжелым, но его удалось стабилизировать. Пока общался с доктором в палате, стал свидетелем маленького чуда. Проснувшись, девочка впервые после пережитого стала узнавать маму. Верю, что все будет хорошо. Приложим все усилия для этого. Низкий поклон нашим врачам, - написал Морозов на своей странице в соцсетях.

Нападение произошло днем 29 октября в подъезде дома на улице Ленина, когда малышка зашла в лифт. Вместе с ней зашел молодой незнакомец. Там он попытался изнасиловать ребенка, ударил ее по голове, чтобы девочка не кричала. Но совершить преступление не смог, и сбежал. Раненная девочка сумела выйти на улицу, и прохожие вызвали "скорую". В тяжелом состоянии ее доставили в больницу - у школьницы диагностировали черепно-мозговую травму. Она долго находилась в коме, но сейчас уже пришла в себя.

На поиски нападавшего бросились сотрудники правоохранительных органов, и в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан в собственном доме. Им оказался ранее не судимый и безработный 19-летний местный житель. Мужчине уже предъявлено обвинение по статье "Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". На время следствия его арестовали.