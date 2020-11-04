"Рубин" проиграл СКА и вылетел из Кубка, Йевтич потерял сознание прямо на поле

Фото: ФК "Рубин".

Новый формат Кубка России продолжает вызывать немало вопросов. Введение группового этапа, с одной стороны, хорошо, команды из низших лиг могут сыграть больше матчей со старшими по рангу. А вот для некоторых команд элитного дивизиона этот самый групповой этап стал настоящим испытанием.

Взять, к примеру, "Рубин". Еще после проведения жеребьевки группового этапа стало понятно, что легко казанцам не будет. В соперниках значился хабаровский СКА и играть необходимо на Дальнем Востоке. Первоначально матч должен был состояться 21 октября, аккурат между матчами "Рубина" с "Краснодаром" и "Зенитом" в чемпионате страны. В итоге "Рубин" смог договориться о переносе матча и, может и благодаря этому, смог обыграть "Зенит" в Петербурге, но в Хабаровск все же лететь пришлось.

Матч "Рубина" и СКА был ключевым в группе. Обе команды легко разобрались с новороссийским "Черноморцем" и в очном поединке должны были определить участника 1/8 финала.

"Рубин" прибыл в Хабаровск за три часа до игры. При этом, казанцы прилетели довольно боевым составом. Вне заявки остались Уремович, Кварацхелия, Шатов и Деспотович. Впрочем, и без них состав казанцев выглядел внушительно. В воротах Дюпин, в центре обороны Бегич и Старфельт, в полузащите Макаров, Бакаев, Хван и Йевтич, в атаке Игнатьев.

Игра проходила пусть и с небольшим, но перевесом хабаровчан. Это и понятно, сказывался долгий перелет, смена часового пояса, плюс - искусственное поле хабаровского стадиона.

Главным событием первого тайма стала травма Дарко Йевтича. Он столкнулся с игроком СКА Брагиным и тот ударил швейцарца локтем в лицо. В результате Йевтич рухнул на газон и потерял сознание. К счастью, в чувства его привели, но игру он, естественно, продолжить не смог. У игрока - сотрясение мозга и перелом носа. Отмети, что Брагин за грубый фол получил лишь желтую карточку.

- Наверно по версии арбитра игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника. На мой взгляд, когда футболист разбивает локтем нос, и человек просто теряет сознание от этого удара… Надо было только наверно убить, чтобы арбитр его удалили. На мой взгляд, это однозначная красная карточка. Я не пытаюсь винить судью в нашем поражении, но если мы говорим про эпизод с Йевтичем, то там красная карточка. По состоянию Йевтича. Мы боялись, что может быть кровоизлияние в мозг. К счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга, - рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

В дальнейшем игра проходила спокойно. Обе команды действовали осторожно. Казалось, что счет так и не будет открыт, а победитель определится в серии пенальти, но на 76 минуте хозяева поля забили. Рамазан Гаджимурадов обыграл Александра Зуева и Сильвие Бегича и послал мяч в девятку ворот Юрия Дюпина.

Казанцы бросились отыгрываться и едва не преуспели. Вышедший на замену новичок команды Кирилл Климов обыграл защитника и здорово пробил по воротам, но "армейцев" спасла штанга. В итоге 1:0 - СКА победил и вышел в 1/8 финала. "Рубин" - покидает турнир.

- Мы потеряли двух основных игроков основного состава, потратили кучу сил, еще и не прошли в следующую стадию Кубка, поэтому у нас здесь сплошное комплексное разочарование. Всем тяжело играть в Хабаровске, это понятно. У нас нет такого опыта. Мы выбрали единственный вариант – прилететь в день игры, прилетели за три часа до начала матча. Нет, это понятно, что и перелет всегда тяжелый, и поле искусственное, и в таких погодных условиях мы не играли. Но все эти оправдания уже не имеют никакого значения. Дело во всем. Дело в состоянии, в котором нужно играть. Я не думаю, что у нас был такой опыт, когда ты играешь с самолета, при семичасовой разнице во времени, искусственное поле, холод. Я понимал, что игра будет тяжелая, поэтому мы выставили по существу максимально возможный стартовый состав, - прокомментировал итог матча Леонид Слуцкий.

Отметим, что "Рубин" стал вторым коллективом Премьер-Лиги, который не смог пробиться в 1/8 кубка России. До казанцев групповой турнир не смог преодолеть "Ротор". Таким образом, дальнейшую борьбу за трофей поведут 14 команд Премьер-Лиги и два коллектива из ФНЛ.