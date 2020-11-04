День народного единства 2020: Помнят ли казанцы, что за праздник отмечают 4 ноября?

Казанцы помнят о подвиге Минина и Пожарского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С ноябрьскими праздниками у многих из нас в голове сплошная путаница. Что вполне объяснимо: десятилетиями народ ходил на парады 7 ноября. Потом День Октябрьской революции сделали просто памятной датой и переименовали в День примирения и согласия. А потом в России ввели еще один праздник — День народного единства. Он отмечается 4 ноября, считается нерабочим днем.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СВОДКА

Все началось со смутных лет начала XVII века. После смерти царя Ивана Грозного на русский престол взошел его сын Фёдор I Иоаннович. Однако потомков он не оставил, и династия Рюриковичей пресеклась.

Однако все помнили про младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего при загадочных обстоятельствах еще при жизни Фёдора. В народе стали поговаривать, что он, может быть, вовсе и не умер... С этого момента в России начинается период, вошедший в историю как Смутное время: то тут, то там стали появляться "лжедмитрии", претендующие на престол, а также их противники и обличители.

На русском престоле началась настоящая чехарда. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Семибоярщина, польский королевич Владислав, Лжедмитрий II, а за ним и Лжедмитрий III. Вместе с ними пришли польские захватчики.

Страна и народ были измучены до крайности. Многие всерьез поговаривали об окончательном падении московского царства. Но патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и Отечества и изгнать оккупантов. В стране возникло ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось собрать войско невиданных размеров, в состав которого входили представители всех сословий и народностей, проживавших на территории России (то самое народное единство, которое мы отмечаем 4 ноября).

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 22 октября взяли штурмом Китай-город и изгнали поляков из Москвы. После этого Земский собор избрал на царство Михаила Федоровича Романова, положившего начало трехсотлетнему правлению династии Романовых в России.

Корреспонденты "Комсомольской Правды" решили узнать, знают ли жители Казани о том, какой именно праздник отмечается 4 ноября и кто такие Минин и Пожарский. К чести опрошенных, большая часть из них владеет исчерпывающей информацией.