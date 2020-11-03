Голосуйте за «маленьких чемпионов»!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Помоги «Маленькому чемпиону» выиграть, проголосовав без регистрации на сайте ТПП РТ. Голосовать можно каждый день.

ПОЛЗКОМ К ПОБЕДЕ

«Забег в ползунках», когда малыши соревнуются, кто быстрее преодолеет дистанцию (кто-то бегом, а кто-то еще на четвереньках), уже успел полюбиться казанцам. Это семейный праздник со шквалом эмоций, аплодисментами, фотовспышками, подиумом для победителей и, конечно, множеством призов. Соревнования проходят в трех возрастных категориях: до 1 года, до 2 лет, до 3 лет. Некоторые малыши уже опытные «спортсмены» – участвуют не впервые и знают, что даже не попавшие в число победителей получают призы за старание! Проникнуться боевым задором им помогают подбадривания аниматоров, мам, пап и бабушек-дедушек. Кстати, замечено, что болеть за карапузов приходят всей семьей.

ВЫБИРАЕМ №20!

Проект «Маленький чемпион» в 2020 году будет проводиться «Комсомольской правдой» в 17-й раз. В этом году он принимает участие в конкурсе для предпринимателей «Крылья вашему бизнесу», организованном Торгово-промышленной палатой Татарстана. Дюжину победителей из 40 социально социально-ориентированных проектов, участвующих в конкурсе, выберут путем онлайн-голосования. Оно продлится до 11 ноября. Лидеры конкурса получат поддержку ТПП РТ.

Проект «Маленький чемпион», возобновляя праздничные мероприятия для ребятишек и их родителей, создает атмосферу радости и оптимизма и помогает преодолеть дефицит общения семьям с маленькими детьми. А еще позволяет приобщить малышей и их старших братьев-сестер к здоровому образу жизни и делает семью крепче и дружнее!

«Маленький чемпион» нуждается в вашей помощи! Регистрироваться для голосования не нужно – надо просто пройти по ссылке и проголосовать за №20. Это займет меньше минуты. Победа даст возможность «Комсомольской правде» вывести проект на новый уровень, сделав его еще интереснее и масштабнее!

Попросите голосовать бабушек и дедушек, разошлите ссылку в чаты друзей и коллег, чтобы как можно больше казанских малышей стали маленькими чемпионами!