При крушении катера в Турции погиб директор школы для детей-инвалидов из Татарстана

Он оказался единственным погибшим в этом происшествии. Фото: скриншот с видео

Утром во вторник, 3 ноября, стало известно о крушении экскурсионного катера в турецкой Анталье. В 20 метрах от берега судно село на подводные скалы. На борту находились 32 человека, 12 из которых - россияне. Погиб только один пассажир - 37-летний Данияр Мухитов из Татарстана. Информацию об этом “Комсомолке” подтвердили в Министерстве образования республики.

Погибший работал директором Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В отпуск в Турцию он поехал вместе с женой. Была ли она на катере в момент трагедии, пока неизвестно. Тело Данияра Мухитова было обнаружено в трюме катера. Супруги должны были вернуться домой в ближайшие выходные.

- Очень жалко, он очень добрый, порядочный и прекрасный педагог, всегда позитивный, очень располагал к себе, его очень любили и дети, и их родители, и педагоги, - выразили соболезнования в республиканском министерстве.

Минобразования Татарстана для дальнейших действий уже связывается с Посольством России в Турции.