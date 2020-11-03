В Набережных Челнах во время застолья зарезали хозяина квартиры, а после изнасиловали его сожительницу и надругались над ее дочкой

Ночные посиделки в итоге переросли в поножовщину. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Набережных Челнах в ночь на 3 ноября в одной из квартир на улице 40 лет Победы вместе 38-летним мужчиной выпивал его бывший коллега по работе. Во время затянувшего застолья между хозяином и гостем вспыхнула пьяная ссора. В ходе нее, как полагает следствие, последний схватил нож и нанес им не менее 15 ударов своему оппоненту. Раны оказались смертельны, и хозяин квартиры скончался на месте преступления.

В свою очередь злоумышленник, как утверждается, разбудил спящую сожительницу убитого и, угрожая ей, изнасиловал. В один из моментов на шум проснулась 6-летняя дочь женщины. По версии следствия, мужчина надругался и над ребенком.

После начал уговаривать женщину уйти жить к нему. Утверждается, что одновременно с этим мужчина искал в квартире деньги и собирал все имеющиеся сотовые телефоны.

Потерпевшей удалось убедить пьяного мужчину, что она согласна на переезд к нему. Вот только надо забрать с собой еще двух ее малолетних детей, которые ночевали у подруги. Злоумышленник заявился с женщиной за детьми. Но подруга потерпевшей оказалась не робкого десятка - она сумела вытолкать мужчину, закрыть дверь и вызвать полицию. В итоге подозреваемого во всем этом злоумышленника задержали сотрудники ГИБДД Татарстана.

- В отношении его возбуждены уголовные дела по статье «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В ближайшее время для задержанного мужчины суд должен будет избрать меру пресечения на время следствия.