Как избавиться от долгов, не выходя из дома

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При этом уровень закредитованности населения только растет. Общий размер долга населения перед банками достиг 18,8 триллиона рублей. Только за сентябрь объем просроченных потребительских кредитов вырос на 5%, а в годовом выражении − на 22%.

Для многих должников, столкнувшихся с невозможностью выплачивать долги, спасением является институт банкротства физического лица, который существует в России с 1 октября 2015 года, но раньше использовался редко. Сегодня ситуация изменилась − число обращений граждан с заявлениями на банкротство увеличилось на 70% по сравнению с 2019 годом. Также важно иметь в виду, что с 1 октября граждане получили возможность банкротиться в упрощённом порядке при наличии долга от 50 до 500 тысяч рублей и в обычном порядке при долге от 300 тысяч рублей.

Одна из крупнейших юридических компаний в России − «Современная защита» − с 1 октября сделала процедуру банкротства еще доступнее, понятнее и удобнее. Обратившись в компанию, граждане могут начать процедуру банкротства, не выходя из дома! Впервые списать долги можно с помощью сервиса online-банкротства компании «Современная защита».

Зарегистрировавшись в сервисе и создав личный кабинет, претендент на банкротство сможет сфотографировать документы, необходимые для процедуры банкротства, и отправить на проверку по адресу sovzashchita.ru.

Ваши документы проверят юристы, и система автоматически составит заявление на банкротство и направит уведомление кредиторам и в суд, где юристы «Современной защиты» успешно защитят ваши интересы. Ответ на любой вопрос о подаче документов и прохождении процедуры банкротства можно получить по телефону 8(800)100-86-75.

Благодаря автоматизации основных процессов цена на услугу процедуры банкротства стала в среднем ниже на 30%, а гибкие условия рассрочки оплаты дали возможность тысячам россиян пройти процедуру банкротства с помощью юристов компании «Современная защита».

На счету «Современной защиты» с начала работы в 2015 году более 6000 успешно завершенных процедур по списанию долга. Это крупнейшая федеральная юридическая компания представлена 20 филиалами по России, благодаря чему услуга по оформлению банкротства доступна не только столичным жителям, но и остальным гражданам России.

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