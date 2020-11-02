“Я восхищаюсь и горжусь”: ульяновский депутат рассказал, как его восьмилетний внук спас тонущего мальчика

Со слов дедушки, около двухсот человек плавали рядом, но только Тагир смело нырнул и поднял уже посиневшее тело на поверхность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Ульяновской городской думы Рамиль Абитов рассказал, о том, как его восьмилетний внук Тагир спас тонущего мальчика. Это, по словам Абитова, произошло в минувшую пятницу, 30 октября, в бассейне. Плавая, Тагир заметил лежащее на дне тело ребенка.

- Около двухсот человек плавали рядом, но только Тагир смело нырнул спасать и поднял уже посиневшее тело на поверхность. Вместе с матерью они трясли и переворачивали мальчика, пока из него не вытекла вода, потом сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, - рассказал депутат на своей странице в соцсетях. - Считаю, что Тагир во всем поступил правильно потому, что таким его воспитали мой сын-офицер Радик и сноха-педагог Юлия: умным, добрым, спортивным мужчиной с героическим сердцем, способным в экстремальной ситуации поступить самоотверженно и решительно.

Абитов заметил, что спасенный внуком мальчик сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Жизни ребенка уже ничего не угрожает.

В комментариях под постом горожане отметили смелый поступок маленького Тагира:

"Быть Тагиру моряком! Мужество не всем дается! Молодец парень!",

"Поступок, достойный настоящего мужчины!",

"До мурашек. 8 лет, совсем ребенок, а не растерялся. Настоящий мужчина растет",

"Отважный поступок! Гордимся!".