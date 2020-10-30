На ТНТ стратует сериал “Иванько” о женской дружбе, вере в себя и поиске счастья

Фото: ТНТ Фото: другой источник.

Как важно вовремя понять, что ты живешь не той жизнь, какой хотелось бы. Ведь порой так сложно выйти из зоны комфорта, что только и остается врать себе, что все хорошо. И вовсе не важно, что сейчас все плохо. Кажется, что измени ты хоть немного направление, станет еще хуже.

Так и живут героини нового сериала ТНТ “Иванько” Настя - раскованная учительница танцев и тамада, и Валя - психолог и учительница английского языка в школе. Одна живет с парнем, который систематически ее бьет, другая - с мамой, которая ей манипулирует и мешает устроить личную жизнь.

Встречаются они дважды - сначала в местном дворце культуры, а после - в обезьяннике. Девушки решают помочь друг другу. И только тогда каждая из подруг понимает, насколько она несчастна.

Фото: ТНТ

Но все вышенаписанное занимает от силы серию. Дальше героиням предстоит самое трудное - найти новую дорогу и устоять на ней, победив соблазн вернуться к привычному и знакомому, пусть и нелюбимому. Зависимость бывает разной, но преодолеть ее всегда сложно.

Получится ли у Насти и Вали стать счастливее? Надеемся, что да. Помогут ли они кому-нибудь из зрителей также поверить в себя? Наверняка. Ведь после каждой серии кажется, что неразрешимых жизненных ситуаций нет, если друзья готовы тебя поддержать. На самом деле, во многих из нас живет “Иванько” - скромный, тихий персонаж, который плывет по течению вручая свою жизнь в руки других людей, потому что так проще и так не страшно.

Фото: ТНТ

Такие важные вещи как вера в себя, поиск счастья и принятие ошибок в сериале заправлены шутками, комическими ситуациями и душевными, знакомыми всем по посиделкам на кухне, песнями. Главные роли в проекта исполняют уже полюбившаяся многим звезда ТНТ Валентина Мазунина (”Реальный пацаны”, ”Толя-робот”, “Света с того света”) и Ангелина Миримская - невеста из киноальманаха “Москва, я люблю тебя!” и Люба Кавко из “Утомленные солнцем 2: Предстояние”.

Путешествия двух подруг начнутся в понедельник, 2 ноября, в 20.00 на телеканале ТНТ.