В Марий Эл экс-депутата, зарезавшего родственницу экс-жены и двух ее детей, отправили в колонию на пожизненный срок

Собранные доказательства и улики не оставили ему шанса на оправдание. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Верховном суде Марий Эл вынесли приговор для 48-летнего экс-депутата и юриста Марка С. Его признали виновным по уголовной статье "убийство двух или более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

- Мужчине свое вину не признал. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Напомним, жертвой экс-депутата стали родственница его бывшей жены и двое ее детей - 14-летний мальчик и 11-летняя дочка.

Нападение произошло 31 марта рано утром в Волжске. Женщина возвращалась домой с ночного дежурства, дома спали дети. Вслед за ней в квартиру ворвался злоумышленник с ножом. Женщина получила более 40 ранений и скончалась на месте происшествия. На шум проснулся мальчик. Злоумышленник 10 раз ударил его ножом, а затем зарезал и его спящую младшую сестру. От полученных травм они скончались на месте.

Искали подозреваемого в этой жестокой расправе над семьей всем городом. Бегство мужчины с места преступления частично засняли уличные камеры видеонаблюдения.

Вскоре личность злоумышленника установили. Уже в ходе расследования выяснились его мотивы. Мужчина затаил ненависть к бывшей супруге, ее племяннице и ее детям. Сам развод состоялся еще в 2010 году, и с тех самых пор экс-депутат планировал расправу. В день убийства он приехал в Волжск из Зеленодольска (Татарстана), где проживал.

Во время следствия и суда свою вину мужчина категорически отрицал. Но собранные доказательства и улики не оставили ему шанса на оправдание. Материалы уголовного дела составили 10 томов.