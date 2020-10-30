В Казани пассажир сам высадил из автобуса женщину-«блогера» без маски

Женщину нашли полицейские и оштрафовали ее. Фото: скриншот с видео

За обязательным ношением масок в общественном транспорте Казани теперь следят и сами пассажиры. Так, один из них не выдержал долгих споров водителя автобуса с женщиной и просто вытолкнул ее на улицу.

Это произошло на маршруте №1. Пассажирка не поддавалась на уговоры кондуктора и тот позвал водителя, а женщина достала мобильный телефон и стала снимать происходящее на видео. К слову, она давно уже известна казанским работникам общественного транспорта тем, что провоцирует скандалы из-за своего отказа надеть маску. Женщина снимает все на видео и выкладывает его в интернет как блогер.

Вот и в этот раз все сначала происходило, как, видимо, и задумывала пассажирка – требование надеть маску, конфликт, «камера, мотор». Не помог даже отказ водителя ехать дальше, не требования другой пассажирки. Дама без маски твердо стояла на своем. Пока один из пассажиров не решил вмешаться. Он просто взял и вытолкнул ее из автобуса на остановке.

Там ее и застали полицейские, которых вызывал водитель общественного транспорта. За отказ надеть маску в салоне автобуса женщину оштрафовали.

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