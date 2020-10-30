“Умом Россию не понять”: жителей Татарстана удивил столб, который появился посреди дороги

Фото: скриншот

Жителей Татарстана удивил столб, установленный посреди одной из полос автомобильной дороги в поселке Васильево в Зеленодольском районе. Люди заметили, что ночью можно легко врезаться в него, особенно если ехать там впервые. Ситуацию назвали смешной, но от этого не менее страшной. А один из интернет-пользователей и вовсе вспомнил стихотворение Тютчева “Умом Россию не понять”. Дискуссия с поиском виновных развернулась в одной из социальных сетей.

Как столб оказался посреди дороги в конце концов объяснил местный житель Виталий Иванов. Оказалось, недавно эту дорогу отремонтировали. Раньше столб стоял вдоль обочины, а после работ переместился на проезжую часть.

- Я сам живу в посёлке. До того как тут сделали нормальную дорогу и обочину с тротуаром этот столб стоял в кустах и никому не мешал. А теперь он стоит на дороге, потому что все кусты вокруг него убрали. Остается только надеяться что его все таки перенесут, - пишет мужчина.