С 31 октября в Татарстане по ночам ограничат работу общепита и развлекательных заведений

При этом местным жителям будет доступна доставка еды из любого места и возможность взять ее там “на вынос” Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за пандемии коронавируса в Татарстане вновь решили ввести некоторые ограничения. Так, с субботы, 31 октября, все точки общепита и развлекательные заведения республики перестанут работать с 23.00 до 6.00. Исключение будут составлять только те кафе, что находятся в зданиях аэропортов и вокзалов.

При этом местным жителям по ночам будет доступна доставка еды из любого места и возможность взять ее там “на вынос”. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно этому документу, после 23.00 в Татарстане также запретят проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. К таковым относятся показы фильмов и спектаклей. Эти ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

По данным на пятницу, 30 октября, в республике выявлено 8 374 случая COVID-19 (46 - за минувшие сутки). Минздрав Татарстана сообщает о 7 439 выздоровевших и 110 скончавшихся.