Укусил за ногу и сломал нос: в Татарстане 12-летний подросток, сбежавший от теста на COVID-19, повалил на землю двух полицейских

В какой-то из моментов отбить от полицейских мальчика попытался его знакомый, но ничего не вышло. Фото: скриншот с видео

Жители Нижнекамска на днях запечатлели на видео, как во дворе многоэтажки, где собираются местные подростки, две сотрудницы полиции пытаются задержать одного из мальчиков. Но тот оказался не так прост. Подросток оказал такое сопротивление двум взрослым дамам в погонах, что они оказались на земле.

Мальчик ни на секунду не прекращал борьбу и вырывался из рук сотрудниц полиции. Мало того, его попытался отбить у них подоспевший приятель – тоже подросток. Но вскоре «помощник» сам поспешил скрыться. Оставшегося буйного мальчика женщины-полицейские удерживали на земле.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, задержанному подростку, который повалил двух взрослых полицейских всего 12 лет.

При этом в этом возрасте мальчик уже успел получить судимость за кражи. За это его отправили в Казань - в Республиканскую специальную школу для детей с девиантным поведением.

По данным источника «Комсомолки», мальчик прибыл туда еще в сентябре. По приезду он должен был пройти медкомиссию, в том числе сдать анализы и на коронавирус. Именно во время последней процедуры подросток смог сбежать из инфекционной больницы.

Мальчика начали искать. Он же успел добраться до родного Нижнекамска, где шлялся со знакомыми ребятами. В их толпе во время рейда женщины и опознали беглеца.

- Мальчик так хотел сбежать, что одну из женщин укусил за ногу, а второй сломал нос, - отметил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. - Вокруг были люди, но никто не вызвал полицию или «скорую», хоть и видели, что женщины ранены.

К слову, по словам источника, после задержания в Нижнекамске мальчику вновь удалось сбежать. В этот раз, правда, не так далеко. Полицейские задержали его в считанные минуты.