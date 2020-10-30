Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 30 октября 2020 года: заразились еще 206 человек

Под медицинским наблюдением сейчас находятся более 10 тысяч человек с COVID-19 или подозрением на него. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 206 зараженных коронавирусом. С начала пандемии инфекцию там подхватили уже 20 388 человека. На данный момент 16 020 из них выздоровели, а 261 - скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Местный Роспотребнадзор говорит о том, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 10 856 человек с COVID-19 или подозрением на него. По последним данным, в регионе провели 358 949 тестов на коронавирус и обследовали 336 406 местных жителей.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Губернатор региона Сергей Морозов заявил, что у местных жителей сейчас сложное эмоциональное состояние из-за пандемии, и они “не знают куда обратиться”. Этот вопрос должен решить открывшийся центр психологической помощи.

На звонки сейчас отвечают шесть психологов. В дальнейшем к работе планируется привлечь 13 священнослужителей. Они будут успокаивать взволнованных граждан или отвечать на имеющиеся у них вопросы. Людей, имеющих признаки простудных заболеваний, будут консультировать в соответствии с методическими рекомендациями.

Психологическую помощь можно получить по телефону 8-8422-22-99-40 с 8.00 до 20.00.