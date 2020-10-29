С начала 2020 года в Татарстане алкоголем отравился 351 человек

Смертность от спиртного по сравнению с прошлым годом увеличилась. Фото: Алексей ФОКИН

С начала 2020 года 351 житель Татарстана отравился алкоголем и споритосодержащими веществами. Этот показатель заметно меньше, чем годом ранее. За аналогичный период 2019-го на больничных койках по этой причине оказались 426 человек.

Львиную долю отравившихся спиртным в этом году составляют татарстанцы в возрасте от 18 лет и старше. Но есть среди пострадавших и дети. Так, зарегистрировано 20 случаев отравления среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет, и 19 случаев среди детей до 14 лет. Всего число отравившихся несовершеннолетних от общего числа составляет 11,1%.

Анализ социального положения пострадавших показал чаще всего спиртным в Татарстане травились безработные - 44,4%, работающее население – 21%, пенсионеры – 16%, школьники – 10,2%, учащиеся – 0,9%, бездомные - 1,1% и прочие – 6,4%.

В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом – 68,9%, отравления метанолом составили 16,8%, спиртом неуточненным – 10,3%, 2-пропанолом – 2% и другими спиртами – 2%.

К слову, если число отравившихся по сравнению с прошлым годом сократилось, то показатели смертности от спиртного увеличились. С начала 2020 года зарегистрировано 170 летальных исходов, тогда как годом ранее – 167.

- Необходимо отметить, что ряд привычек, которые человек начинает приобретать еще в школьные годы и от которых не может избавиться в течение всей жизни, серьезно вредят его здоровью. К таким привычкам прежде всего надо отнести употребление алкоголя, наркотиков и курение. Они способствуют быстрому расходованию всего потенциала возможностей человека, преждевременному его старению и приобретению устойчивых заболеваний. Если говорить о негативном влиянии алкоголя на человеческий организм, то стоит учесть, что при употреблении алкоголя уменьшается доступ кислорода в мозг, что в худшем случае может привести к отмиранию мозговых клеток – алкогольному слабоумию. Помимо этого, алкоголь провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы, болезни системы внешнего дыхания, желудочно-кишечные патологии, нарушения функций печени и почек, психические отклонения и ослабление иммунной системы, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.