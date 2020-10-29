29 октября - День рождения комсомола: Что думают казанцы об этом празднике

К слову, дату празднования Дня Комсомола многие казанцы смогли вспомнить, ну или угадать. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

29 октября отмечается День рождения Комсомола. 102 года назад, а именно 29 октября 1918-го, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ).

Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии появилось слово "всесоюзный". В итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. ВЛКСМ уже давно прекратил свое существование, но для многих россиян День рождения комсомола по-прежнему остается одним из любимых праздников.

О нем до сих пор вспоминают с ностальгией. Более того, для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников.

Корреспонденты "Комсомольской Правды - Казань" пообщались с жителями столицы Татарстана и узнали, помнят ли они о комсомоле, знают ли о празднике и имеют ли вообще представление о том, что такое комсомол. Получилось интересно.