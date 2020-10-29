Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 29 октября 2020 года: заразились еще 204 человека

По последним данным, в регионе провели 355 218 тестов на коронавирус и обследовали 332 730 местных жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 201 зараженного коронавирусом. С начала пандемии инфекцию там подхватили уже 20 182 человека. На данный момент 15 795 из них выздоровели, а 254 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Местный Роспотребнадзор говорит о том, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 10 895 человек с COVID-19 или подозрением на него. По последним данным, в регионе провели 355 218 тестов на коронавирус и обследовали 332 730 местных жителей.