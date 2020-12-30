В этом году детишки из шести учреждений написали письма Деду Морозу и развесили их на ветках «Елки желаний». «Татнефть» исполнила пожелания 270 ребятишек. В реализации проекта также приняли участие топ-менеджеры Компании, которые выделили личные деньги на покупку подарков.Например, в Бугульме приезда гостей ребята очень ждали и готовились к нему со всей тщательностью: репетировали танцы, разучивали праздничные песни и стихи. Свои таланты они продемонстрировали в сказочном представлении, где Кощей хотел украсть у детей праздник. Но добро победило и Дед Мороз зажег огни на новогодней елке.- Впечатления сильные, словами не передать. Ребята старались удивить нас. От детей сильные эмоции, радость, улыбки. Очень трогательно, до слез, - поделилась руководитель программы грантов БФ «Татнефть» Эльмира Газизова. - Очень приятно исполнить их сокровенные желания. Посмотрите, какие они счастливые!Сладости, игрушки, спортивные принадлежности, умные часы и смартфоны, наборы для творчества и даже чемодан для путешествий — все детские мечты стали реальностью.- Огромное спасибо «Татнефти» и волонтерам. Все вместе сделали действительно волшебный праздник. У нас больше 50 детей, все они по-настоящему рады. Не многие родители могут позволить себе такие подарки. За 20 лет не было ни одного года, чтобы «Татнефть» не дарила подарки. Но в этом году все получилось особенно щедро и душевно. Большое спасибо! - поблагодарил организаторов акции директор школы-интерната Николай Корытин.76 учащихся Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья также писали письма Деду Морозу. Подарки ребятишкам привезли руководитель программы «Тазалык» БФ Айдар Шарифуллин вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Выгрузить материализовавшиеся детские мечты помогали представители молодёжного комитета Компании — работники НГДУ «Азнакаевскнефть».Учитывая необходимость соблюдения мер безопасности, на праздничной встрече с любимыми новогодними персонажами побывала только часть школьников. 16 ребятишек с изумлением и восторгом принимали подарки и фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой.- Признаться, мы до последнего момента не могли поверить, что возможно осуществить желание каждого ребёнка. Но сотрудники «Татнефти» сотворили чудо! Наши ребята словно окунулись в сказку. Спасибо, что подарили и детям, и нам, взрослым, волшебную атмосферу праздника! - поблагодарила гостей врио директора школы Альбина Султанова.Добавим, что такие же мероприятия-акции прошли в Альметьевске, Нижнекамске и Бавлах.