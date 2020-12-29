2020-й год можно назвать сценарием для блокбастера, апокалипсисом или диффузией - так оценили уходящий год казанцы, поучаствовавшие в опросе, проведенном корреспондентом \\"Комсомольской Правды\\". Впрочем, как выяснилось, 2020-й для кого-то запомнился и хорошими событиями. Кто-то встретил долгожданную любовь, поступил в университет, уволился с работы или, наоборот, получил высокую должность; большинство добились поставленных целей и готовы реализовывать свои планы в Новом году; некоторые сделали определенные выводы и открыли для себя что-то новое. В целом казанцы и гости столицы Татарстана рады произошедшему в их жизни за этот год, хоть при разговоре часто и упоминали о закрытии границ, постоянном ношении масок, сожалели об отмене мероприятий и планов на отпуск за рубежом.На 2021-й надеются больше, поэтому хотят встретить его максимально организованными: обязательно приготовят на новогодний стол что-то изысканное и необычное, чего сторонятся в обычные дни, поэкспериментируют с салатами и основными блюдами. Но не откажутся от традиционных оливье, селедки под шубой и мандаринов, а также купят дорогой алкоголь. Средний чек опрошенных на подготовку к Новому году и покупку продуктов –– 10 тысяч рублей. На подарки казанцы и гости города потратят от 5 до 20 тысяч рублей.Те, кто решил остаться вне кадра, поделились, что будут встречать Новый год в кругу близких друзей или членов семьи, обязательно купят подарки детям, друзьям и коллегам. Ответы остальных опрошенных смотрите в нашем видео.