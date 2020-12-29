Блюда из мяса насыщают питательными веществами и витаминами, заряжают энергией и силой. Вдвойне приятно, что, отправляясь в магазин за достойной продукцией к столу, можно купить свое, татарстанское.Например, продукцию «РМ АГРО», которая после ребрендинга выпускается под маркой «Родные места».Агропромышленный холдинг «РМ АГРО» - пример масштабного системного подхода к организации производства в АПК. Крупный производственный комплекс располагается в Мамадышском районе Татарстана и включает животноводческие фермы и мясоперерабатывающее производство.Производство мяса и мясопродуктов полного цикла, работающее на собственном сырье, - возможность контролировать качество «от» и «до», а также держать демократичные цены. Свой вклад в конкурентную себестоимость вносит близость объектов друг к другу. Каждый день из цехов на прилавки магазинов отправляется более 15 тонн продукции под маркой «Родные места». Одних только колбасных изделий в ассортименте более сотни.СЕЛЕКЦИЯ ГОЛЛАНДСКОЙ ПОРОДЫНа фермах «РМ АГРО» выращиваются 4 900 дойных коров голштино-фризской породы, созданной в результате селекции голландской черно-пестрой породы коров по продуктивности. На откорме содержатся 11 тысяч бычков.Высокая производительность ферм связана с израильской электронной системой управления стадом, которая предусматривает использование датчиков, собирающих информацию о каждом животном (вес, надои, стельность) для учета параметров коров.Работают также кормовые центры - электронные системы, управляющие рационом стада с учетом множества факторов. Скот получает все нужные витамины и минералы, что обеспечивает хорошее качество сырья.Колбасы и другая мясная продукция изготавливаются на современном оборудовании, все изделия строго контролируются на соответствие ГОСТам.Неудивительно, что продукцию под брендом «Родные места» охотно берут на реализацию все федеральные торговые сети, а покупатели ее знают и любят - и не только в Татарстане, но и в соседних регионах (Башкортостане, Удмуртии, Самарской и Кировской областях).Для щедрого стола мясная продукция «Родные места»:- ветчина и окорока- колбасы сыровяленые, копченые, варено-копченые, вареные- сосиски, сардельки- мясные деликатесы (грудинка пряная, грудинка янтарная, шпик копченый «Ярмарочный острый» и др.)А также мясной ассортимент:- шницель- бефстроганов- медальоны говяжьи- азу, гуляш- стейк рибай (гарантированно вкусный, сочный и мягкий стейк, пожалуй, самый известный вид стейка в мире)- стейк стриплойн (ароматный, с ярко выраженным вкусом) и др.СПРАВКААгропромышленный холдинг «РМ АГРО» (бренд «Родные места») ведет деятельность с 1998 года. Это крупный комплекс предприятий по выращиванию кормов, животноводству и сбыту молочной и мясной продукции. Холдинг является крупным налогоплательщиком, создает множество рабочих мест, ведет социально ответственную политику.Продукция «РМ АГРО» изготовлена из проверенного экологически чистого сырья. Использование собственных кормовых центров и эффективное электронное управление процессами позволяет снизить затраты на производство и делает изделия доступнее для покупателя.Сырье и готовые изделия многократно проходят лабораторные проверки, что позволяет гарантировать отменное качество.ООО «РМ АГРО»422191, РТ, Мамадыш, ул. Дачная, д. 15sbyt@rm-mamad.ru+7 (85563) 3-52-37Реклама